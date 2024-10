Dodik zahvalio Putinu na pozivu

KAZANJ - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na pozivu da učestvuje na prijemu koji je organizovao za lidere i učesnike Samita BRIKS-a, na kojem je imao priliku da razgovara sa važnim ljudima o aktuelnoj situaciji i o Republici Srpskoj.

"Imao sam priliku da razgovaram sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom i generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom. Drago mi je što sam imao priliku da se pozdravim sa mnogim delegacijama od Bolivije do Dalekog istoka", rekao je Dodik Srni i RTRS-u.

On je dodao da ga danas očekuje sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sa kojim će razgovarati o saradnji Srpske i Rusije i o Samitu BRIKS-a, kao i sastanci sa predstavnicima određenih ruskih kompanija.

"Samit BRIKS-a šalje poruku mira. Ovo nije militantan skup, već skup mira i saradnje. Sama ideja BRIKS-a jeste u tome da suverene države, narodi i nacije sarađuju bez ikakvih opterećenja i nastojanja da im se nametne bilo šta", naglasio je Dodik.

Neće proći laž o kampovima, u subotu sastanak

Dodik je rekao i da je priča o kampovima za obuku obična laž kojoj se pridružila i ambasada SAD u BiH, istakavši da će u subotu organizovati sastanak svih zvaničnika i nadležnih službi da bi to i dokazao, te je naveo da će obavijestiti i Rusiju o lažima koje se plasiraju protiv Republike Srpske.

"Demantujem da postoje kampovi. To nikada nije bila naša aktivnost. Sve ono što su nam do sada govorili bila je laž", rekao je Dodik komentarišući ocjenu ambasade SAD u BiH da su zabrinjavajući izvještaji iz Moldavije o postojanju kampova u Srpskoj u kojima Rusi obučavaju mlade za izazivanje nereda.

On kaže da je sazvao u subotu sastanak velikog formata u Istočnom Sarajevu, na kojem će se razmatrati ova situacija.

"Pozvao sam sve predstavnike Oružanih snaga, Ministarstva odbrane sa nivoa BiH, Ministarstva bezbjednosti, predstavnike Policije, predsjednika Vlade, člana Predsjedništva, poslanike, delegate, predstavnike Civilne zaštite i druge", rekao je Dodik

Elmedin Konaković

On ističe da laž o kampovima ima za cilj da održi negativnu priču o Republici Srpskoj i pruži priliku muslimanima da i dalje klevetaju i lažu, kao što to radi ministar inostranih poslova Elmedin Konaković.

"On je izjavio kako sam ja došao ovdje da sa (predsjednikom Rusije) Vladimirom Putinom pravim plan za rušenje BiH. Rusija stoji samo iza Dejtonskog sporazuma. Veoma smo dobro razumjeli šta znači stajati iza Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ruski stav je da stoji iza teritorijalnog integriteta BiH. Mi to dobro razumijemo", ukazao je Dodik koji trenutno u Rusiji predvodi delegaciju Republike Srpske na Samitu BRIKS-a.

On smatra da Konaković to radi samo da bi pobjegao od priče o njegovoj vezi sa narko kartelima, i da sada u Sarajevu izmišljaju i ovakve laži.

Ambasada SAD i Majk Marfi

"Niko njih ne napada. Oni sami sebe napadaju lažima i mržnjom prema Srbima. Sve ovo što oni čine u pogledu satanizacije polako jenjava. Ambasador (SAD) Majkl Marfi je uhvaćen ponovo u laži i potpuno je diskreditovan da bude neki ozbiljni predstavnik. Zato i organizujemo sastanak da upoznamo svjetsku ali i američku javnost koliki je on lažov", kaže Dodik.

Ukazuje i na činjenicu da je mnogo militantnih poslanika u Evropskom parlamentu koji laž prihvataju kao istinu, i da će i ovu pokušati da iskoriste protiv Srba, navodeći da se sve radi po isprobanom principu i da je izvještaj naručen iz Moldavije.

"Prosto je nevjerovatno da to ima služba iz Moldavije a da to nema Obavještajna služba BiH, službe Njemačke, Srbije, Francuske, Britanije, nema ni CIA, samo ima Moldavija. Marfi je jedino bio zabrinut kada je smišljao ovu laž. Sada se osjeća bolje jer je smislio još jednu podvalu Srbima. To ne može da prođe", rekao je Dodik.

Kaže da ovo nije prvi put da se laže o kampovima u Republici Srpskoj, i dodaje da je to već radio bivši ministar bezbjednosti Dragan Mektić.

"Neka nam pokažu gdje se nalazi taj kamp mi ćemo ga sravniti sa zemljom. Samo neka nam pokažu gdje je. Nećemo oklijevati. Ne mogu ništa ni pokazati kada lažu", zaključio je Dodik.

Kampovi u Federaciji BiH

Dodik ističe da su u BiH postojali kampovi, ali isključivo u Federaciji, i da su se u njima obučavali militanti.

"Jedini militantni kampovi koji su postojali bili su na muslimanskoj strani", rekao je Dodik.

On kaže da su osnovani u FBiH odmah po završetku rata, te da su ih formirale vehabije.

"Ovo što sada rade je blefiranje i pokušaj američke ambasade da skrene pažnju sa činjenice da smo mi danas ovdje u Kazanju i da naprave negativnu atmosferu pred dolazak predsjednika Evropske komisije Ursule fon der Lajen u BiH, te na taj način pokušavaju da održe još jednu laž koja će se provlačiti kroz evropske izvještaje o stanju na Balkanu", istakao je Dodik.

