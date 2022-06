Dodik zatražio obrazloženje odbijenih tačaka dnevnog reda

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio je danas na sjednici Predsjedništva da u dnevni red budu uvrštene tačke o potrebi pristupanja BiH inicijativi "Otvoreni Balkan", razrješavanje dužnosti predsjedavajućeg Predsjedništva Šefka Džaferovića, zauzimanje stava o neustavnom i nelegitimnom predstavljanju Kristijana Šmita i o konfliktu između Rusije i Ukrajine.

Protiv ovih Dodikovih prijedloga glasala su druga dva člana Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić.

Obrazlažući potrebu da Predsjedništvo BiH raspravi potrebu pristupanja BiH inicijativi "Otvoreni Balkan", Dodik je naveo da je cilj inicijative, čije članice su Albanija, Sjeverna Makedonija i Srbija, da se liberalizuju odnosi između zemalja regiona i otvori mogućnost za promet ljudi i robe.

"To je potrebno BiH. Ranije smo imali stav o tome. Ono što gledamo ovih dana jeste poziv da se donese politička odluka o pristupanju. Smatram da to treba staviti na dnevni red i da se ovlasti Savjet ministra da potpiše ugovor o pristupanju inicijativi 'Otvoreni Balkan'", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva je zahtjev za razrješavanje dužnosti predsjedavajućeg Džaferovića obrazložio da je došlo do kršenja ustavnih, zakonskih i poslovničkih prava koje predsjedavajući Predsjedništva ima.

Dodik je ukazao da je Džaferović pokušavajući da poziciju predsjedavajućeg predstavi kao definitivnog reprezenta Predsjedništva BiH, što zaista nije, i da je svojim ponašanjem srušio spoljnu politiku u posljednjem periodu predsjedavanja, kao i Poslovnik o radu Predsjedništva onemogućivši ostalim članovima Predsjedništva i njihovim predstavnicima da se na zvaničnim sastancim izjasne i da iznose određene stavove.

Srpski član Predsjedništva BiH je tražio da ovaj organ zauzme zvanični stav i o aktuelnom oružanom sukobu Ruske Federacije i Ukrajine.

"Postoji mnogo dilema o tome kakva je pozicija BiH i smatram da treba da saberemo sve te prakse do sada i vidimo na koji način odgovorno i pokušati vratiti spoljnu politiku u nadležnost Predsjedništva BiH", rekao je Dodik obrazlažući svoj prijedog.

On je tražio i da se utvrdi stav Predsjedništva o neustavnom, nelegitimnom i lažnom predstavljanju Kristijana Šmita i donošenje odluka čime je urušio i izvršio atak na ustavni poredak ove zemlje jer je neizabran i interveniše neovlašteo.

"Predlažem da se konstatuje da Kristijan Šmit nije viski predstavnik, jer nije imenovan u skladu sa procedurama predviđenim Aneksom 10 Dejtonsog mirovnog sporazuma. Pod dva, Šmit svojim nelegalnim djelovanjem narušava ustavno-pravni poredak BiH i Predsjedništvo BiH pokreće zakonom propisane procedure radi utrvđivanja krivične odgovornosti lažnog predstavljanja prema licu koje se zove Kristijan Šmit", rekao je Dok tražeći da ovo obrazloženje zvanično uđe u zapisnik.

Dodik je glasao protiv odluke da Džaferović sam putuje na sastanak SEECP-a u Solun navodeći da je neophodno da čitavo Predsjedništvo BiH bude prisutno jer se, kako je naveo, predsjedavajućem ne može vjerovati da će na adekvatan način predstavljati stavove ostalih članova ovog tijela s obzrom na aktuelnu situaciju.

"Riječ je o pozivu šefovima država i vlada, a vi kao predsjedavajući niste niti jedno niti drugo, ako niste dobili saglasnost Predsjedništva. Smatram da je najadekvatnije i najbezbolnije da na taj samit idu svi članovi Predsjedništva", rekao je Dodik.

Dodik smatra da se ne može dati bjanko mogućnost Džaferoviću jer ne zaslužuje da zastupa povjerenje Predsjedništva BiH.

Odbacujući optužbe predsjedavajućeg Džaferovića da je riječ o ličnim insinuacijama i pokušaju da se obezvrijedi pozicija predsjedvajućeg Predsjedništva BiH, Dodik je rekao da prema procedurama pozicija predsjedavajućeg jednaka ostalim članovima ovog tijela.

"Kao predsjedvajući ste srušili sve što ste mogli srušiti svojim ponašanjem i ignorisanjem. Pokušajem da to što radite predstavite svoje lično ponašanje, ovo nije izvan nego je upravo u okviru Poslovnika i odgovorite mi da li su se ranije, kada se išlo, usvajale platforme za nastupe ili ne. Nekada je čak bilo iz povjerenja, a danas ga nemate niti imate platformu i nemate pravo da govorite u ime Predsjedništva", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da Džaferović prikazujući svoje stavove kao stavove Predsjedništva BiH, ostale dovodi u poziciju politike svršenog čina i proizvodi ozbiljne negativne posljedice po samu BiH, njen unutrašnji konsenzus koji je tako urušen.

"Kao predsjedavajući ne možete imati nikakvo povjerenje, a kao ličnost koja se zove Šefik DŽaferović je apsolutno nešto drugo. Nemojte to smatrati nikakvom individualizacijom već se radi isključivo o tome da kao predsjedavajući nemate povjerenje da zastupate ovo Predsjedništvo i ja vam to uskraćujem u dijelu kojem imam kapacitet, a to je jedna trećina. Mi smo samo kao trojka Predsjedništvo i šef države", rekao je Dodik.

On je napomenuo da su Džaferović i Komšić uveli neke nove prakse u obavljanju funkcije predsjedavajućeg.

Srpski član Predsjedništva bio je i protiv zaključivanja i uložio je vitalni nacionalni interes za Sporazuma o partnerstvu između BiH i Velike Britanije navodeći da ne predstavlja interese BiH jer zemlju postavlja u neravnopravan položaj.