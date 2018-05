Dodik zove Putina u Banjaluku

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik putuje u Sankt Peterburg na ekonomski forum koji se održava pod pokroviteljstvom predsednika Rusije. „Alo!“ saznaje da će Dodik tokom susreta pozvati Vladimira Putina da dođe u Banjaluku ovog ljeta, kada počne izgradnja rusko-srpskog kulturnog centra.

"Drago mi je što ću imati priliku da sa predsjednikom Vladimirom Putinom razgovaram o važnim pitanjima, uključujući političku situaciju ovde u Republici Srpskoj i BiH, ali i mogućim kretanjima u budućnosti", istakao je Dodik u izjavi za „Alo!“ novine.

Komentarišući navodne zahtjeve zapadnih sila upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da se Srbija distancira od Republike Srpske, Dodik je rekao:

"Ne znam da je to neko tražio, ali takve zahtjeve svakako odbacujem. Inače, poruke predsjednika Vučića su veoma jasne. One se zasnivaju na tome da se poštuje Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet i da se voli Republika Srpska, koja je legalna i legitimna i sastavni dio BiH. Srbima ne treba granica na Drini, a odnosi između Srbije i Republike Srpske bolji su nego ikada do sada, kao i moji lični odnosi sa predsednikom Vučićem".

Milorad Dodik je istakao i da je bezbjednosna situacija u RS dobra, iako ima pojedinačnih i nepovezanih primjera ugrožavanja. To potvrđuje i činjenica da su ljudi dok smo razgovarali s predsjednikom u bašti hotela u centru Banjaluke prilazili i tražili da se slikaju sa njim. Čak i kolona svatova koja je naišla.

"U Banjaluci se slobodno živi, mnogo je više problema u gradovima nekih zemalja na zapadu nego ovdje što se tiče bezbjednosne situacije. Naša policija radi u skladu sa zakonom svoj posao, i to veoma dobro, i ja moram da izrazim zadovoljstvo tom činjenicom", rekao je Dodik, ali i ocijenio da masovni dolazak migranata u BiH opterećuje situaciju i može da ugrozi bezbjednost.

"Mi smo po tom pitanju u RS zauzeli jasne političke stavove: Republika Srpska nema potencijal da prihvati bilo kakvo lociranje migranata na svom prostoru... Inače, veliki broj migranata je bez valjane dokumentacije. Postoje opravdane sumnje da su pripadnici nekih radikalnih grupa i zato su oni pod stalnom pratnjom naših nadležnih institucija", ističe predsjednik RS.

Dodik kaže i da na izborima očekuje ubjedljivu pobjedu i za člana Predsedništva BiH, kao i kandidata SNSD-a za mjesto predsjednika Republike Srpske.