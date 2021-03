Dodikov prijedlog novi razdor vlasti i opozicije

BANJALUKA - Vlast i opozicija, očekivano, nemaju isto viđenje prijedloga Milorada Dodika, lidera SNSD-a, da predsjednik Republike Srpske po automatizmu treba da bude i član Predsjedništva BiH.

Tako je opozicija u Republici Srpskoj prijedlog ocijenila nerealnim, lošim i opasnim, dok u strankama na vlasti tvrde da se radi o ozbiljnom pitanju koje treba detaljno analizirati pa tek onda donositi odluke.

Dodik je u intervjuu za "Nezavisne novine", objavljenom u vikend izdanju, rekao da će tokom predstojećih razgovora o izmjenama Izbornog zakona BiH predložiti da iz Republike Srpske u jednoj ličnosti treba birati člana Predsjedništva BiH i predsjednika Republike i da predsjednik Republike Srpske po automatizmu bude član Predsjedništva BiH.

U SDS-u i PDP-u kao opozicionim partijama ističu da takav prijedlog podrazumijeva izmjenu Ustava, a ne samo pojedinačne članove Izbornog zakona te da i sam Dodik zna da se to ne može dogoditi, ali, kako kažu, voli da vodi takvu politiku.

"To je bacanje bombi u prazno. Biću ironičan, ali njegov prijedlog možemo posmatrati i kao demokratizaciju stanja jer u njegovom liku i djelu sada je više funkcija. On je sada član Predsjedništva BiH, predsjednik Republike, premijer i komandant Štaba za vanredne situacije i toga vjerovatno ima još. Ako tako posmatramo, njegov prijedog o tome da predsjednik RS bude i član Predsjedništva BiH možemo posmatrati kao demokratizaciju stanja", rekao je za "Nezavisne" Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a.

Slično misli i Branislav Borenović, lider PDP-a, koji kaže da je Dodikov prijedlog opasna stvar jer nas vodi u klasične ustavne promjene.

"To je potpuno pogrešno i loše. Radi se o pokušaju čovjeka koji je privatizovao sve institucije da to formalno provede. Mislim da od toga neće biti ništa i da ljudi sa takvim idejama ulaze u zadnju fazu svoje političke isfrustriranosti. On je danas nažalost sve, i poslanik, i ministar, i predsjednik, i premijer, i član Predsjedništva BiH", rekao je Borenović za "Nezavisne".

S druge strane, u strankama na vlasti ističu da se radi o ozbiljnom pitanju koje svakako zahtijeva ozbiljne analize prije zvaničnog upućivanja takvog prijedloga.

"Ne mogu o tome govoriti bez ozbiljne analize. Treba vidjeti šta su dobre, a šta loše strane takvog prijedloga i onda donijeti odluku", rekla je za "Nezavisne" Spomenka Stevanović, šef Kluba poslanika Demosa u Narodnoj skupštini RS.

I u SP-u kažu da još nemaju zvaničan stav stranke po tom pitanju, ali da o takvom prijedlogu svakako treba raspravljati i razgovarati jer u njemu ima i dobrih stvari, ali i onih loših.

"Predsjednik Republike Srpske je neko ko može zastupati RS u Sarajevu, ali loša strana je pitanje gomilanja funkcija i demokratizacije u jednom društvu. Radi se o ideji koju treba razmotriti i vidjeti da li ima više dobrih ili loših strana", rekao je za "Nezavisne" Dalibor Stević, šef Kluba poslanika SP-a u NS RS.

O svojoj ideji o objedinjavanju funkcije predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH juče je govorio i sam Dodik, koji je rekao da bi to mogao biti zvaničan prijedlog ako se sa drugim političkim partnerima postigne dogovor i konsenzus.

"Vama i vašoj mašti prepustio bih da malo analizirate razloge za i protiv, a vjerujem da biste zajedno sa nama našli razloge da je to samo pozicija jačanja Republike Srpske", rekao je Dodik, pojašnjavajući da bi to značilo da je predsjednik Republike Srpske nadležan za sve one koji su u zajedničkim institucijama i mogao bi da napravi najbolju moguću koordinaciju između struktura u Srpskoj i na nivou BiH.

I Milan Tegeltija, Dodikov savjetnik za pravna pitanja, ističe da projekcija izabranog predsjednika RS u Predsjedništvo BiH odgovara i ustavnoj poziciji predsjednika Srpske, koji po Ustavu RS predstavlja Republiku Srpsku, pa je prema tome predstavlja i u Predsjedništvu BiH.

"Oni koji ne vide koliko je to dobro, ne vide od drveta šumu", napisao je Tegeltija na svom Twitter nalogu.

Cvijanović: Dodikov prijedlog jačanje pozicije Srpske

Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, smatra da je cilj Dodikove inicijative da u procesu izmjena Izbornog zakona BiH predloži da predsjednik Srpske po automatizmu bude i član Predsjedništva BiH jačanje pozicije Republike i sprečavanje ignorantskog odnosa.

"To je jedna od varijanti kojom bi se moglo obezbijediti da ono što se radi, priča, planira, strateški dogovara i realizuje na prostoru Republike Srpske nađe mjesto preko jednog sagovornika iz Srpske na nivou institucija BiH jer često dolazi do lutanja u slučaju da imate određenu nejednakost između različitih garnitura", rekla je Cvijanovićeva.

Istakla je da se i prije desetak godina ova ideja pojavljivala kao jedna od opcija te da se još iz tog vremena pokušava naći varijanta koja bi mogla na adekvatan način obezbijediti prisustvo Republike Srpske i republičkih institucija kada je riječ o ulozi organa koje su zajedničkog karaktera, a nalaze se na nivou BiH.