Dodikov veto zavadio Stanivukovića i Bundala

BANJALUKA - Klub poslanika PDP-a podijelio se u četvrtak tokom glasanja o prijedlogu Milorada Dodika, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, da Narodna skupština RS podrži njegov veto na osporavanje početka gradnje pelješkog mosta, pozivajući se na vitalni nacionalni interes RS.

Draško Stanivuković, poslanik PDP-a, koji je zajedno s koleginicom Jelenom Trivić glasao protiv Dodikovog prijedloga i suprotno uputstvu šefa Poslaničkog kluba Perice Bundala, rekao je u petak "Nezavisnim" da poštuje unutarstranačku demokratiju, ali da su svi u Klubu nakon, kako je rekao, ozbiljnih prijetnji i napada Dodika na njega i Trivićevu trebali da glasaju protiv prijedloga koji je Dodik iznio.

"Poslije ovog što se desilo Bundalo više ne treba da bude šef Poslaničkog kluba. To mjesto treba da dobije Jelena Trivić i to je moje mišljenje, koje ću iznijeti na stranačkim organima. Mi ako smo opoziciona stranka, onda treba da iznosimo saznanja o Dodikovim aferama i kriminalu vlasti, a ne da pravimo kalkulacije glasajući s njima. Mislim da je to najmanje što naši glasači od nas očekuju", rekao je Stanivuković.

Na pitanje hoće li napustiti stranku ako se njegovi zahtjevi ne ispune, Stanivuković je rekao da je PDP široka stranka, u kojoj ima mjesta za ljude s različitim idejama i da namjerava da se u okviru nje bori za svoje ideje, ali da to mora da bude stranka koja će biti suprotstavljena, kako je rekao, režimu, te je najavio da će narednih dana iznijeti još jednu veliku aferu u zdravstvu.

Bundalo je "Nezavisnim" rekao da je stav stranačkog vrha bio da se podrži Dodikov prijedlog iz principijelnih razloga. Njegova stranka je, kako kaže, principijelno za to da se nikad ne podrži preglasavanje srpskog člana Predsjedništva BiH ma o kome se radi i ma koja tema je u pitanju.

I on negira da će doći do podjela u stranci, rekavši da su prije glasanja znali da će dvoje mlađih kolega glasati drugačije.

"Nikakvih problema tu nije bilo. Mi smo to znali i nema nikakvih razloga za spekulacije. Stanivukovićev stav o mojoj smjeni ne bih da komentarišem, odluku o šefu Kluba donosi Glavni odbor partije", rekao je Bundalo.

Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, rekao je za "Nezavisne" da se ne plaši da bi moglo doći do cijepanja stranke, a različito glasanje pripisao je unutarstranačkoj demokratiji.

"Stanivuković i Trivićeva su rekli da će glasati protiv, a isto je rekao i Ljubiša Krunić. Međutim, kada je bilo glasanje on je greškom pritisnuo taster 'za' jer je mislio da se glasa o zaključcima", rekao je Borenović i dodao da je PDP stranka koja omogućava slobodu mišljenja i javnog izražavanja stavova svim svojim članovima i zvaničnicima.

Takođe je negirao mogućnost da njegova stranka uđe u koaliciju sa SNSD-om, ističući da će, dok je on lider PDP-a, ta stranka biti opozicija, te osudio Dodikovo ponašanje u Narodnoj skupštini RS.

Podsjećamo, Narodna skupština RS u četvrtak veče potvrdila je dvotrećinskom većinom Dodikovu izjavu, prema kojoj je po vitalne interese Srpske veoma štetan zaključak o prihvatanju zvaničnog stava BiH o nastavku izgradnje mosta Komarna - Pelješac, donesen bez konsenzusa na sjednici Predsjedništva. Za to odluku glasalo je 60 poslanika, šest je bilo protiv i šest suzdržano.

Komšić: Razgovori s Hrvatskom

Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH, rekao je u petak da će, kada bude preuzeo funkciju predsjedavajućeg te institucije, tražiti rješavanje otvorenog pitanja utvrđivanja granice na moru s Hrvatskom na način da se treba iskoristiti član Ustava BiH III5/a, u kojem stoji da entiteti nemaju nikakvu nadležnost u pitanjima suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnost i međunarodno-pravnog subjektiviteta BiH.

"Nećemo druga pitanja rješavati sve dok ovaj dio koji se tiče rješavanja granice na moru sa susjednom Hrvatskom ne riješimo. Naravno, pod rješavanjem smatram pokretanje razgovora s vlastima Hrvatske, a ako to neko neće, onda će BiH zašitititi svoja prava pred nekom od međunarodnih institucija", poručio je Komšić.

S druge strane, bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović smatra da su Dodik i Narodna skupština povrijedili vitalni interes BiH.

"Ne stoji nijedan razlog koji je naveo Dodik", kazao je Džaferović.

Radišić: Prevladao razum

Senator RS Živko Radišić rekao je da dvotrećinska podrška Narodne skupštine stavovima srpskog člana Predsjedništva BiH pokazuje da je prevladao razum u cilju zaštite vitalnog entitetskog interesa Srpske i da probleme treba rješavati dijalogom, a ne preglasavanjem.

Istakao je da treba biti spreman na dijalog jer se ništa ne može riješiti na štetu bilo koga drugoga i dodao da je narod davno rekao da kad ustaneš - pogledaj u komšiju, pa u sunce.

"Poštujmo susjede ako hoćemo da i oni nas poštuju", istakao je Radišić, koji je svojevremeno obavljao funkciju srpskog člana Predsjedništva.