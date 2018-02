Dodiku na megdan izlazi Šarović, Ivanić čeka kandidata iz SNSD-a

BANJALUKA, SARAJEVO - Miloradu Dodiku, lideru SNSD-a, koji je u petak i zvanično potvrdio svoju kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva BiH, glavni protukandidat iz opozicije trebalo bi da bude Mirko Šarović, potpredsjednik SDS-a i aktuelni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, što je dugo očekivana vijest, no još ne i zvanično potvrđena.

Naime, u ovom trenutku Šarović ima najširu i najozbiljniju podršku unutar SDS-a za svoju kandidaturu, iako su za ovu poziciju i dalje u igri lider SDS-a Vukota Govedarica te Mićo Mićić, bijeljinski gradonačelnik.

Dodik je u petak poručio da opozicija i kandidat opozicije nemaju šta da traže u utrci za Predsjedništvo BiH.

"Okupiću široku podršku i mislim da pobjeda uopšte nije upitna, a Savezu za promjene neće pomoći ni bošnjački glasovi. Naša namjera je da okupimo desetak političkih partija u okviru ove kandidature i našeg patriotskog bloka za RS i apsolutno je jasno da drugi nemaju šta da traže", rekao je u Dodik, poručivši da razlika između njega i protivkandidat bilo kojeg bloka ili partije neće biti manja od 120.000 glasova.

"Tek sam krenuo u pobjede i mislim da ovo neće biti moja zadnja kandidatura", istakao je Dodik.

Milovan - Cicko Bjelica, potpredsjednik SDS-a, u petak je "Nezavisnim" rekao da će SDS konačni stav zauzeti na sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora stranke do kraja mjeseca.

"Ubijeđen sam u pobjedu Mirka Šarovića, ako on bude kandidat, a sigurno i Mladen Ivanić, ukoliko on bude kandidat, ima mnogo veće šanse od Dodika. Ogromna većina stanovništva, 70 do 80 posto, nije zadovoljna sadašnjim stanjem, i to pokazuju ankete", rekao je Bjelica.

U petak se oglasio i lider SDS-a Vukota Govedarica, koji je poručio da bi Mladen Ivanić, bivši lider PDP-a, bio bolje rješenje kao kandidat za predsjednika RS, a da SDS-u pripadne kandidatura za Predsjedništvo BiH.

"Moj stav je da se glavne političke utakmice i bitke vode u RS. Isto tako, velika politička utakmica će biti vođena kada je u pitanju Predsjedništvo BiH. U svakom slučaju, organi stranke će o tome odlučiti", rekao je Govedarica.

Na pitanje ko će u utrku za predsjednika RS, Dodik je odgovorio da će i ovaj kandidat biti neko iz SNSD-a.

"Kandidat i za predsjednika RS biće iz SNSD-a. To je neupitno, vodimo rasprave i dogovorićemo se oko toga", naglasio je Dodik.

Prema saznanjima "Nezavisnih", u ovom trenutku najbliži ovoj kandidaturi je Nebojša Radmanović, nekadašnji srpski član Predsjedništva BiH. Više izvora iz SNSD-a nam je potvrdilo da Radmanović ima podršku tridesetak regionalnih odbora, što bi trebalo da bude više nego dovoljna referenca za kandidaturu za predsjednika RS.

Kao kandidati su uveliko pominjani i Željka Cvijanović, aktuelni premijer RS, te Nikola Špirić, potpredsjednik SNSD-a, koji je u petak "Nezavisnim" rekao kako je sve još u domenu spekulacija.

"Što se mene tiče, ja sam spreman sa 100. mjesta biti u službi partije. Moj lični stav, kad sam ja u pitanju, jeste da je bitno da partija pobijedi", rekao je Špirić.

Svakako i koalicioni partneri SNSD-a računaju za jednu od ključnih funkcija, prevashodno DNS. Tako je Nedeljko Čubrilović, zamjenik predsjednika ove partije, u petak "Nezavisnim" rekao da DNS još nije zauzeo zvanični stav o svemu.

"Mi smo pripremili platformu za pregovore s koalicionim partnerima. Dodikova kandidatura po meni je očekivana, a kada organi DNS-a zauzmu zvanični stav, onda ćemo moći govoriti o svemu", rekao je Čubrilović.

Iz PDP-a su poručili da je njihov stav jasan, kao i ranija kandidatura.

"Mladen Ivanić je jedan od dva kandidata za ključne pozicije. A mi smo potpuno spremni da pobijedimo svakog kandidata, pa i Dodika. Dva su koncepta u igri. Prvi koncept nestabilnosti, sukoba, ratova, odlazaka, i drugi koncept stabilnosti, mudrosti, ostanaka i budućnosti, i neka građani izaberu kojim putem žele ići", poručio je za "Nezavisne" Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Lider NDP-a Dragan Čavić u petak je rekao da ova stranka neće imati kandidata za pojedinačne funkcije, te da će podržati zajedničke kandidature.

Vrijedi podsjetiti, opći, odnosno parlamentarni izbori u BiH su u oktobru, a kandidati će biti birani za funkcije predsjednika RS, Predsjedništvo BiH, kao i za entitetske parlamente te parlament BiH.

Ono što se, pak, u cijeloj priči zaboravlja jeste da će, po sistemu rotacije, u mandatu 2018-2022. pozicija predsjedavajućeg Vijeća ministara također pripasti Srbima. I koliko god se u ovom trenutku činilo pomalo nevjerovatnim, ali ukoliko SNSD osigura većinu u parlamentu, to bi vrlo lako mogla da bude - Željka Cvijanović.

Prema određenim saznanjima, Cvijanovićeva bi mogla da bude nosilac liste za Predstavnički dom parlamenta BiH, te sa te pozicije izabrana u fotelju predsjedavajućeg Vijeća ministara, no o svemu je još prerano govoriti.

Duraković u utrci

Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice, u petak je potvrdio da će se kandidovati za predsjednika RS.

On je rekao da će podršku za svoju kandidaturu zatražiti od udruženja i stranaka te da kampanju neće bazirati na negativnoj propagandi, već na istini, konkretnom planu i preuzimanju odgovornosti.

"Nudim građanski orijentisan, proevropski i probosanskohercegovački program 'Naš izbor' te želim biti zajednički kandidat svih onih koji hoće promjene u ovom dijelu BiH. Računam na glasove svih građana te sam spreman izaći i ponuditi treću politiku u RS, alternativu onome što nude vlast i opozicija", kazao je Duraković.

Ko je više sijed - Dodik ili Borenović

Na konstataciju da je Branislav Borenović, lider PDP-a, rekao da je Dodikova kandidatura prilika da ga pošalje u penziju, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, mu je poručio da je Borenović više sijed od njega.

"Ja izgledam kao bolji momak od njega, i u medijima, ne samo u životu. Šta ima da komentarišem jednog političkog luzera", zaključio je Dodik i dodao "da oni stoje gore u javnosti nego 2014. godine, a tada nisu mogli dobiti nikakve izbore, a ako ih tada nisu dobili, nikada ih neće ni dobiti"

Borenović je kasnije reagirao na Dodikovu opasku, rekavši da on ne farba ni kosu ni narod, za razliku od Dodika.