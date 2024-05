Dodjela 23. Večernjakovog pečata: Osoba godine u BiH Borjana Krišto

Manifestacija Večernjakov pečat održava se večeras, a ocjenjivački sud odabrao je najbolje od 150 nominovanih čiji je rad istraživan kroz cijelu godinu i koji su se našli u završnoj trci.

Večernjakov pečat je stigao do svog 23. finala.

Jedna od najpopularnijih manifestacija ove vrste u BiH i okruženju uručiće Večernjakov pečat za “humanost, uspjeh, pothvat, gospodarstvo, kulturu, umjetnost, sport, politiku, religiju, znanost i medicinu te za osobu godine u BiH”.

Pečat ima svoja pravila - kandidati za Osobu godine mogu biti oni koji su rođeni te žive i rade u Bosni i Hercegovini, koji rade u Bosni i Hercegovini, a rođeni su van države te oni rođeni u Bosni i Hercegovini, a uspješni su van njezinih granica.

Skulpturu, Večernjakov pečat u obliku maslinove grančice mira izradio je akademski kipar Stjepan Skoko.

21.25 Glavni urednik Večernjakovog pečata Jozo Pavković proglasio je Osobu godine u BiH, a to je Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH.

“Da je u ovoj podijeljenoj zemlji s neiskrenim političkim partnerstvom europska budućnost ipak moguća, pokazalo je aktualno Vijeće ministara na čelu s Borjanom Krišto, koja je politikom dogovora i kompromisa ispunila ključne uvjete za otvaranje pristupnih pregovora. Bez takvog pristupa i lobiranja BiH ne bi stigla do predvorja Europske unije. Kao poticaj da nas, zajedno s drugim domaćim i međunarodnim dužnosnicima, iz predvorja uvede u europski dom kao punopravnu članicu te velike obitelji, Borjanu Krišto proglašavamo Osobom godine”, kazao je Pavković koji je i uručio nagradu.

"Svi zajedno otvorili smo jedno novo poglavlje naše europske budućnosti, međutim, svjesni smo kako je pravi posao tek pred nama. Moramo žurno donositi potrebne odluke koje se tiču i preostalih zakona, a koji, prije svega, opterećuju političke prilike, odnose, ali i funkcioniranje institucija u BiH. Moramo jačati naše međusobno povjerenje i poštovanje te nastaviti davati potporu rješenjima koja će biti isključivo rezultat rada i odluka institucija u BiH. To je put kako bi Bosna i Hercegovina ojačala kao stabilna, prosperitetna i suverena zemlja u krugu EU obitelji. Hvala brojnim prijateljima, kako iz susjedstva tako i iz cijeloga EU-a i njegovih institucija, koji su u ovim važnim procesima za nas bili uz Bosnu i Hercegovinu. Uvjerena sam kako će BiH nastaviti svoj daljnji progres i napredak do ostvarenja konačnog cilja, a to je punopravno članstvo u europskoj obitelji”, poručila je Krišto.

21.22 - Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović pobjednicima kategorije Politika i lobisti proglasio je "Potpisnike EU puta BiH", a u čije ime je nagradu primii bivši predsjedavajući Savjeta ministara BiH Adnan Terzić.

U obrazloženju stoji - 25. novembr 2005. službeno počeli pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju BiH s EU. Tada je predsjedavajući Savjetaa ministara bio Adnan Terzić. U februaru 2016. tadašnji predsjedavajući Predsjedništva Dragan Čović predao zahtjev za članstvo BiH u EU, 2019. Milorad Dodik, kao predsjedavajući Predsjedništva, predao odgovore na Upitnik Europske komisije. 2024. BiH stigla do otvaranja pristupnih pregovore s EU.

“Zadovoljstvo je ponovno biti u ovom prekrasnom ambijentu, u jednoj instituciji s jako dobrim namjerama spajanja ne samo građana i naroda u BiH nego i u cijeloj regiji. Za razliku od namjere organizatora, ja moram reći da ovu nagradu primam uime članova Vijeća ministara iz mandata 2002. - 2006. i ne samo ministara i zamjenika, već svih onih pomoćnika, stručnih suradnika, vlada entiteta, distrikta Brčko koji su s puno entuzijazma svaki dan, četiri godine, radili na ispunjavanju zahtjeva koje smo dobivali iz EU i refundirajući društvo BiH po europskim standardima”, kazao je, među ostalim, Terzić.

21.07 - Sportista godine je Lana Pudar. U sezoni iz snova 2023. na šest velikih evropskih i svjetskih takmičenja osvojila devet medalja - pet zlatnih te po dva srebra i bronze.

Isplivala dvije norme za Olimpijske igre u Parizu 2024., postavila brojne rekorde, podignula pehar za najbolju plivačicu Svjetskog juniorskog prvenstva. I to sve s nepunih 18.

20.59 - Pobjednik u kategoriji Gospodarstvo je Jasmin Badžak. Konjičanin zapošljava više od 700 ljudi i danas je među vodećim proizvođačima posebnih hemikalija za površinske zaštite proizvoda u autoindustriji, elektro i metalskoj industriji, građevinarstvu.

“Velika hvala Večernjem listu za nominaciju u jednom ovako prestižnom projektu koji traje više od 20 godina. Večernjakov pečat projekt je koji prepoznaje pozitivne priče u čitavoj BiH i tako daje vjetar u jedra svim građanima BiH da svojim radom pomognu u daljnjem poboljšanju društva. Zadovoljstvo mi je i čast biti izabran u ovakvoj konkurenciji s kvalitetnim ljudima s velikim iskustvom i što je moj rad prepoznat na ovakav način”, kazao je gospodarstvenik godine istakavši da će mu ovo priznanje dati i novu energiju.

20.57 - Umjetnikom godine proglašen je Ivica Propadalo, jedan od najistaknutijih hrvatskih likovnih umjetnika, scenograf. Potpisuje dizajn statua Dore i Porina. Čovjek i vrhunske muzičke karijere koji je s radom počeo u malom livanjskom bendu Ars Nova, a nastavio u sarajevskom COD-u, potom u Teškoj industriji.

"Imao sam više sreće sa žirijem nego naš Baby Lasagna i zahvaljujem čitateljima koji su mi dali glas. Nisam od onih ljudi koji kažu da mu nisu bitne nagrade. Nagrade su mi tako bitne, kako onih 60-ak koje sam napravio za druge ljude, kao i tri druge nagrade koje su mi promijenile život. Hvala mojoj majci koja me je podržavala u likovnom i glazbenom izričaju i kad sam imao najniže ocjene iz tih predmeta u osnovnoj školi i hvala mom Livnu i Livnjacima koji su me podržavali od prve moje izložbe", kazao je Propadalo.

20.53 - Dobitnik u kategoriji kultura je Iljo Benković, čovjek koji je utemeljio festival sedme umjetnosti sa sinom Posavine, glumcem Ivom Gregurevićem. Dani hrvatskog filma su Orašje i Posavinu već odavno stavili na kulturnu kartu ovoga dijela Evrope.

"Zahvaljujem Večernjaku što je prepoznao, vrednovao i adekvatno nagradio moj rad, a ja ću s još više žara, ljubavi i entuzijazma nastaviti dalje", kazao je Benković, te se u govoru sjetio svog kolege i prijatelja, neprežaljenog Ive Gregurevića.

20.46 - Dodijeljen je Večernjakov pečat za kategoriju Znanost i medicina.

Neven Kopanja, direktor "Nezavisnih novina" proglasio je laureata. Radi se o dr Gordani Bukara Radujković. Pedijatrica - endokrinologinja Klinike za dječje bolesti UKC-a RS u Banjaluci nagrađena prestižnom nagradom za znanstveni rad o povećanju broja djece oboljele od dijabetesa u razdoblju koronavirusa.

Profesorica na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, predsjednica Udruge "Odrasli za djecu".

"Čast mi je da sam dobitnica Večernjakova pečata. Sama nagrada znači da znanost i znanstveno-istraživački rad u BiH je moguć, a da bude priznat od Europe i svijeta", kazala je dr Bukara Radujković.

20.41 - ​Dobitnik Večernjakovog pečata za Međureligijski dijalog je Edhem Bičakčić. Drugi put na čelu Sabora Islamske zajednice, najvišeg predstavničkog tijela Islamske zajednice koje provodi i izbor reisu-l-uleme.

20.39 - Članovi benda Divanhana dobili su Posebno priznanje Ponos BiH.

"Meni je jako drago da smo mi danas ovdje i da imamo priliku nastupati na jednom ovako velikom događaju koji godinama baštini najljepše stvari koje se događaju u našoj zemlji. Hvala vam što ste prepoznali naš rad", poručili su članovi Divanhane.

20.32 - Kategorija koja izaziva buru emocija je Humanost. Dobitnik je Sabahudin Sinanović. Graditelj puteva u Doboju zapošljava mlade i tako ih zadržava u rodnom kraju. Sa sveštenikom je sagradio kuću porodici Anđelke Grujičić, pomogao je i porodici Stipe Katića i mnogim drugima.

20.29 - Proglašeni su dobitnici u kategoriji Pothvat godine, a to su Katarinke. Naime, uspomenu na kraljicu Katarinu Kosača i šest vijekova od njena rođenja čuvaju žene Kraljeve Sutjeske koje i danas nose crne marame u znak žalosti za posljednjom bosanskom kraljicom. Bobovac i Kraljeva Sutjeska svake godine obilježavaju Dane Kraljice Katarine kako bi se sačuvalo sjećanje na jednu od najvećih istorijskih osoba.

20.25 - Dobitnik Večernjakovog pečata za uspjeh godine je otac Zvonko Martić. Otac Zvonko je pokrenuo projekat obnove dragulja kulturne baštine - više od 800 godina stare starohrvatske, ranoromaničke crkvice svetog Petra na Kamenu. Ostavio neizbrisiv trag na Karmelu svetog Ilije na Buškom jezeru. Na čelu je udruge Stećak. Organizovao je Izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji.

"Na nama je i zahvalnost i odgovornost da prihvatimo ono što su naši stari namrli i da to danas pokažemo nama i svijetu i sačuvamo za budućnost i svima koji mi pomažu na tom putu zahvaljujem i ovo je dio njihove nagrade", kazao je otac Zvonko.

20.10 - Spektakularan početak Večernjakovog pečata uz tradicionalno završno kolo iz opere "Ero s onog svijeta". Plešu članovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Viteza, a prati ih orkestar Muzičke produkcije BHRT-a.

Večernjakov pečat manifestacija je s najviše voditelja i prezentera. Nazočne su pozdravili voditelji iz glavnih studija u Sarajevu i Zagrebu, Maja Miralem je u glavnom studiju BHRT-a u glavnom gradu BiH, dok je Mario Sedmak u studiju HRT-a u Zagrebu. U Mostaru su voditelji Zvezdana Stojaković i Adnan Demić, u Banjaluci Larisa Omerčić i Danko Delibašić, iz evropske prestolnice kulture Venecije javio se Dževdet Tuzlić, a u studiju B BHRT-a je još jedan voditeljski par Lejla Durmo i Haris Bilalović.

Kamera ide do Jajca gdje su prezenteri mlada bh. pjavačica Magdalena Bogić i novinarka BHRT-a Zorica Vujmilović.

Najavili su kategoriju Ponos BiH, a direktorica Olimpijskog muzeja Sarajevo Senka Ibrišimbegović proglasila je dobitnika.

Ponos BiH je Vučko! Legendarna maskota Olimpijskih igara u Sarajevu se u 3D rezoluciji pojavila na televiziji. Njegov Večernjakov pečat čuvaće se upravo u Olimpijskom muzeju u Sarajevu!

