Dogodine iz BiH u EU samo s online potvrdom

BRISEL, BANJALUKA - Građani BiH će od januara naredne godine u EU moći putovati samo ako prije polaska popune elektronski obrazac i plate jednokratnu naknadu od sedam evra, dok su ove naknade oslobođeni stariji od 70 ili mlađi od 18 godina.

Naime, tada na snagu stupa ETIAS, Evropski sistem za putovanja i autorizaciju, koji je već nekoliko godina u pripremi i više puta je odgađana njegova primjena, ali u EU tvrde da su konačno završeni svi postupci i da sistem može početi da funkcioniše bez smetnje.

Osim što će biti plaćanja taksa od sedam evra, važno je znati da će popunjeni obrazac biti validan tri godine ili do isteka važećeg putnog dokumenta, pa će ga građani morati popunjavati samo jednom u tom periodu.

S obzirom na to da od tada sistem počinje da važi, građani će vjerovatno nekoliko mjeseci ranije moći početi da se prijavljuju jer u nekim slučajevima postupak dobijanja odobrenja za ulazak može da potraje i do mjesec dana.

U Evropskoj komisiji kažu za "Nezavisne novine" da je cilj ovog sistema olakšati putovanje svakome ko nije državljanin EU ili neke od zemalja Evropskog ekonomskog prostora, a za putovanje u EU im ne treba viza. Oni tvrde da će novi sistem ubrzati i prelazak granica jer će granični službenici u sistemu imati sve ključne informacije kada se putnik pojavi na granici.

"Informacije koje prikupljamo će omogućiti da uz pomoć ETIAS-a unaprijed verifikujemo potencijalne bezbjednosne rizike, ilegalne migrante i moguće zaraze, a da pritom u potpunosti poštujemo principe ličnih prava i zaštite informacija", kažu oni. Ističu da će građanin koji bude htio da putuje u EU morati da popuni online obrazac, a sistem će automatski uporediti podatke s evropskim bazama.

"Odobrenje će u najvećem broju slučajeva biti izdato unutar nekoliko minuta, a u rijetkim slučajevima, kada su potrebne dodatne provjere, izdavanje dozvole može potrajati do 30 dana", kažu oni.

Inače, ETIAS je samo nastavak, odnosno jačanje sistema prikupljanja informacija o svim osobama koje ulaze u EU, koji je započet uvođenjem biometrijskih pasoša. Podsjećanja radi, kada su građanima BiH ukinute vize 2010. godine, uslov je bio da građani nabave biometrijske pasoše, bez kojih bi i dalje morali podnositi zahtjeve za vize u ambasadama zemalja EU u Sarajevu. S ETIAS-om sistem će u potpunosti biti zaokružen jer će nadležni organi EU povezati podatke biometrijskih pasoša sa novim sistemom.

EU ima bezvizni režim sa 61 državom na svijetu i sve one će, bez izuzetka, morati da popune obrazac. Što se tiče zemalja zapadnog Balkana, one imaju još jedan mehanizam koji im je uvela EU nakon masovnih prijava za azil iz naših zemalja usljed ukidanja viza. Brojni građani iz ovih zemalja su bezvizni režim iskoristili da pređu u EU i onda u nekoj od zemalja podnesu zahtjev za azil za koji su znali da je bezuspješan, ali su period do odluke koristili za dobijanje finansijskih beneficija. Zbog toga je Evropska komisija predložila, a EU usvojila, mehanizam za suspenziju bezviznog režima ako se utvrdi da zemlja korisnica ne čini dovoljno da spriječi svoje državljane da zloupotrebljavaju slobodu putovanja za lažne zahtjeve za azil. Posljednji izvještaj objavljen je u avgustu prošle godine, u kojem je konstatovano da BiH izvršava svoje obaveze, ali da još ima manjkavosti.