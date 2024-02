Dogovor lidera kratko trajao, Izborni zakon prva žrtva

SARAJEVO, BANJALUKA - Nekoliko dana nakon što su lideri političkih partija koje čine vlast na nivou BiH "dogovorili" izmjene Izbornog zakona BiH, a HDZ predložio svoj tekst, u priču se ponovo vraća izmjena Ustava BiH, tako da je gotovo izvjesno da te izmjene koje garantuju da svaki narod bira svog člana Predsjedništva BiH i ovaj put neće proći, isto kao i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, što je takođe "dogovoreno".

Naime, nakon sastanka lidera političkih partija dogovoreno je da se uz tri zakona neophodna za početak pregovora sa EU izmijeni i Izborni zakon BiH na način da svaki narod bira svog člana Predsjedništva BiH. Nekoliko dana nakon toga, tačnije u ponedjeljak, Hrvatski narodni sabor (HNS) objavio je prijedlog HDZ-a, koji je odmah odbijen od stranaka "trojke", prije svih SDP-a.

"Niko ne treba da računa na to da ću podržati bilo koje rješenje kojim će desetine hiljada ljudi, pa i ja sam, nastaviti biti diskriminisane i onemogućene u kandidaturi za institucije naše države. Znam da ovaj moj stav podržavaju kolege iz stranaka 'trojke'", rekao je Saša Magazinović, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

U suštini, HDZ je predložio da Hrvat koji se kandiduje za člana Predsjedništva BiH može biti izabran ako osvoji većinu glasova u četiri kantona, i to HNK, SBK, Kantonu 10 i Posavskom kantonu. Tačnije svi kandidati Hrvati činiće listu hrvatskih kandidata sa koje će biti izabran kandidat ako "dobije najveći ukupan broj glasova među hrvatskim kandidatima u FBiH, uz uslov da je taj kandidat osvojio najveći broj glasova među hrvatskim kandidatima u najmanje tri od pet kantona. Ukoliko kandidat koji je osvojio najveći broj glasova u FBiH ne zadovoljava navedeni uslov, uzima se sljedeći kandidat sa liste hrvatskih kandidata po broju glasova i tako do kraja liste dok se ne pronađe kandidat koji zadovoljava navedeni uslov". Dalje, ako kandidat ne može biti izabran po ovom uslovu, umjesto većine glasova u tri od pet kantona, granica se spušta na dva kantona, a iako tada ne bude izabran, granica je jedan od pet kantona.

"Ako ne postoji dogovor, visoki predstavnik treba nametnuti. Ali bi poruka bila dobra da se ništa ne nameće, već da postoji dogovor. Fascinira me ova polemika oko izbora članova Predsjedništva, ne može se mijenjati bez izmjene Ustava", rekla je Sabina Čudić, poslanica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

I Nermin Dizdar, federalni ministar za izbjeglice i raseljena lica, rekao je da pitanje izbora članova Predsjedništva BiH ne može biti riješeno bez promjene Ustava, tačnije bez implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Dakle, već sada je jasno da HDZ-ov prijedlog Izbornog zakona neće dobiti podršku stranaka "trojke", a ako je suditi po njihovim izjavama, ni od odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda BiH takođe neće biti ništa.

Podsjećanja radi, lideri stranaka koje čine vlast na nivou BiH nedavno su dogovorili da se usvoje tri zakona neophodna za otvaranje pregovora sa EU, i to zakon o sprečavanju pranja novca, zakon o sudovima i zakon o sukobu interesa, ali i Izborni zakon BiH, kao i to da se u aprilu predloži zakon kojim će se strane sudije u Ustavnom sudu BiH zamijeniti domaćim. Tada je dogovoreno da se do kraja ove sedmice finaliziraju tri zakona neophodna za evropski put i Izborni zakon BiH kako bi se već u petak lideri ponovo sastali u Mostaru i dogovorili održavanje posebnih sjednica Savjeta ministara BiH i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

"Sastanak u Mostaru nije potvrđen, samo je dat kao mogućnost. Morate da budete optimista jači jedno 10.000 puta od Dragana Čovića pa da biste nešto vjerovali u BiH. Sve ono što smo neki dan izdogovarali ili mislili da jesmo, ništa od toga ne važi. Ovih dana svi su tražili donošenje zakona o pranju novca, takav propis već postoji. Nije sporan ni ovaj koji smo dogovorili, ali je dogovoreno da to ide u paketu sa svim ostalim zakonima i onda sada, kada vide to nema, opšti je pritisak da se samo taj zakon donese, pa kao nešto smo krenuli, pa onda lažni Evropejci pričaju 'idemo, mi guramo', ništa se ne gura", rekao je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

On je rekao da BiH ostaje jednako neuspješna priča u kojoj je jedina sreća da se doživi mirna disolucija, pa da dva ili tri dijela krenu kuda oni hoće.

"Evropska unija više nije atraktivna priča kao što je to bila prije nekog vremena. U Evropi više nema jakih lidera, ovdje dolaze neki istrošeni ministri koji stalno pričaju istu pjesmicu", rekao je Dodik.

