"Dok je Ešdaun divljao po BiH, pojedini PDP-ovci sticali imovinu po Britaniji"

BANJALUKA - Kad je Pedi Ešdaun divljao po BiH pojedinci iz PDP-a su sticali imovinu po Velikoj Britaniji i tamo zapošljavali članove svojih porodica, kako su ustvrdile i njihove pojedine partijske kolege, izjavila je Srni potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.

Upitana da prokomentariše izjavu Branislava Borenovića da su predstavnici sadašnje vlasti gradili svoje političke pozicije praveći spiskove nepodobnih Srba, dok su Srbi pod Pedijem Ešdaunom proganjani, Cvijanovićeva je odgovorila da ljudi jesu smjenjivani, a njihove porodice su prolazile kroz veoma traumatično vrijeme, ali to Borenovića očito nije doticalo u njegovom političkom radu.

"Što se tiče spiskova, tu bi se već moglo pričati malo više sa SDS-om, ko je sebe spasavao, a druge prodavao. Džaba se Borenović ovako razbacuje navodnim informacijama. Što se tiče tadašnje vlasti SDS-a i PDP-a, nikada se ničemu nisu usprotivili što su tražili stranci. Kod njih je uvijek bila 'debela hladovina', pa tako i u vezi sa spiskovima za ljude koji su smjenjivani. Nije ga bilo briga ni što su unesrećenim porodicama tih lica obećali pomoć od 50.000 KM, pa ih prevarili", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je tako i danas, te da sve čime se rukovode PDP i SDS jeste mržnja prema Miloradu Dodiku, a šurovali bi i sa crnim đavolom samo da ga pobijede.

"Branislav Borenović je stalno nešto ljut, ali ovaj njegov bijes potiče od činjenice da je naglas rečeno da je on predsjednik partije koji ne smije u trku za pojedinačne pozicije", istakla je Cvijanovićeva.

To što je PDP profitirao na SDS-u, rekla je Cvijanovićeva, to Borenovića ne brine, što je normalno jer to konačno i nije njegov problem.