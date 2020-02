"Dok je stranih sudija i OHR-a ne može se govoriti o suverenosti BiH"

MOSTAR - Delegat u Klubu Hrvata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak (HDZ BiH) izjavio je Srni da dok god BiH ima strane sudije i OHR ne može govoriti o izgrađenosti institucija i suverenosti, te da ne zna zbog čega kod onih koji tvrde da se najviše zalažu za državu BiH postoji strah od toga.

Čolak ističe da u BiH mora postojati dijalog da bi se izašlo iz situacije stalne krize koja samo mijenja oblik.

"Potrebno je što prije sjesti i pokušati postići dogovor u vezi sa izmjenom zakona o Ustavnom sudu BiH. U Ustavu BiH piše da istekom roka od pet godina od imenovanja prvih stranih sudija koje je u Ustavni sud BiH imenovao Evropski sud za ljudska prava, Parlamentarna skupština BiH može drugačije riješiti imenovanje stranih sudija u Ustavni sud BiH", istakao je Čolak.

On smatra da se to pitanje može riješiti donošenjem zakona u Parlamentarnoj skupštini BiH.

"Ovaj dio o strancim sudijama može se riješiti zakonom. Čude me izjave pojedinih zvaničnika i stranaka iz Sarajeva koji tvrde da se to ne može riješiti i da je potrebno mijenjati Ustav BiH. To nije tačno. Može se riješiti ako ima političke volje", istakao je Čolak koji je dugo godina obavljao i dužnost ministra pravde u Savjetu ministara.

On je podsjetio i da je Evropska komisija rekla da u reformi Ustavnog suda BiH poseban akcenat treba staviti na strane sudije, dodavši da se i kroz te preporuke treba tražiti rješenje.

"Moramo preuzeti odgovornost i biti vlasnici procesa, sami ih kreirati i tražiti rješenja. Dok god imamo strane sudije i OHR ne možemo govoriti o izgrađenosti institucija i suverenosti. Ne znam zbog čega kod onih koji tvrde da se najviše zalažu za državu BiH postoji strah od toga", ističe Čolak.

Čolak nije želio da komentariše prijetnje pojedinih međunarodnih zvaničnika srpskim predstavnicima i svima koji podržavaju prijedloge u vezi sa reformom Ustavnog suda BiH.

"Kada je riječ o institucijama, mi se ponašamo na način da treba da gradimo institucije. Treba podržavati ono što piše u Ustavu BiH i zakonima i u tom smislu nastojati da popravljamo stvari", poručio je Čolak.