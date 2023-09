Doktori, policija, medicinari i uprava u RS izlaze na ulice

BANJALUKA - Sindikat uprave Republike Srpske, Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske, Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske, i Samostalni sindikat radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Republike Srpske, najavili su da 29. septembra izlaze na proteste.

Odluka je donesena na sindikalnom Saboru u Banjaluci, a usvojene su i odluke i zaključci o neispunjavanju Sporazuma o povećanju plata, nedonošenja posebnih kolektivnih ugovora i drugim bitnim temama.

Pet granskih sindikata ima oko 55.000 članova, a Vladu RS, premijera Radovana VIškovića, ministarku finansija Zoru Vidović, a najviše predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika smatraju najodgovornijim za stanje.

"Svi mi znamo u kakvoj državi živimo i da će biti pritisaka. Nezadovoljni smo radom Vlade RS kao našeg poslodavca, smatramo da ne rade dobro svoj posao, da nisu ispunili sporazum (potpisao ga Milorad Dodik 2022. godine, op.a.)", kaže Božo Marić predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske.

Na pitanje "RTRS-a" i "Srne" da li su pojedini sidnikati pozivani iz ambasada kako bi se nudili projekti sindikatima itd., odgovara kontrapitanjem:

"To je matrica koja ide, već mi je postavila novinarka 'Srne', to je bezobrazluk i spinovanje javnosti. Ovih pet sindikata je prije godinu dana pokrenulo ovu pruču i izdržaće. Mi imamo i doktora, pukovnika Ateljevića, koji je časno branio Republiku Srpsku. Preko deset ljudi unutra je sjedilo čiji su roditelji dali život za Srpsku, pa da nas dezerteri danas optužuju da radimo za strane ambasade. To je nisko i pokvareno, neću da se osvrćem na takve spinove."

Marić je upitao novinarku "RTRS-a" kako su baš "RTRS" i "Srna" došli do "navodnih informacija", insinuirajući da su pitanja naručena.

Inače, većina predstavnika sindikata demantovala je da je ikada imala kontakt sa bilo kojom ambasadom, a jedini koji je potvrdio da je dobio poziv iz američke ambasade je Željko Šukalo iz Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu.

Anica Jondić iz Sindikata MUP-a Republike Srpske zavapila je zbog lošeg položaja radnika u policiji, tvrdi da akcije podržava 80 odsto radnika, čak i rukovodni kadar.

Za problem smatra to što ne postoji topli obrok i regres, ali i neplaćanje prekovremenih sati.

"Dan noć rade prekovremeno. To im nije plaćeno. Policijski službenici su postali samo policijski službenici, nisu više ni očevi, ni sinovi, nemaju vrijeme ni za šta… Policijski službenici za šest godina imaju 2.332.940 prekovremenih radnih sati. Za milion i 173.000 prekovremenih sati policijski službenici nisu dobili ni jednu jedinu minutu da se odmore, ne da nisu mogućnost da se odmore, nisu dobili ni jednu jedinu marku za taj prekovremeni rad”, kaže.

Jondić i ostali članovi sindikata kritikuju Vladu Radovana VIškovića, podsjećaju da su pritiskom i protestima 2012. i 2013.godine oborili Vladu Aleksandra Džombića.

"Vlada Republike Srpske se ponaša kao uspavana ljepotica", zaključuje.

Najavljeni protest održaće se 29. septembra, u pokretu do Vlade Republike Srpske i Plate RS. Okvirno povećanje pojedinčanih plata koje se traži je oko 100 maraka.

Ministar finansija Republike Srpske, Zora Vidović izjavila je da je vidljiv veoma veliki pritisak međunarodne zajednice na Republiku Srpsku u smislu obezbjeđenja sredstava, navodi "N1".

"Naše banke koje imaju strani kapital apsolutno nas ne prate, a pratile su nas uvijek. Imaju mogućnost da nas prate, imaju sredstava, ali jednostavno zbog pritiska međunarodne zajednice to se ne radi", objasnila je ranije Vidovićeva dio finansijskih problema sa kojima se Republika Srpska suočava.