Dolaskom Varheljija u Banjaluku, Evropa dala legitimitet Srpskoj

BANJALUKA - ​Kakva je poruka poslata nakon sinoćnjeg sastanka evropskog komesara za proširenje Olivera Varheljija sa liderima SNSD-a Milorada Dodika, SDA Bakira Izetbegovića i HDZ-a Dragana Čovića, okupljenih prvi put nakon dugo vremena.

Dodik je jasno prenio stav Srpske - kriza može biti riješena samo povalačenjem Inckovog zakona i rješenjem pitanja Ustavnog suda BiH.

A na poruke da će BiH ostati bez investicione podrške EU, Dodik kaže - Srpska ima alternativu. Neće pristati na politička uslovljavanja.

Istovremeno, Varheljijev dolazak u Banjaluku politički analitičari ocijenjuju kao jasan signal da je Srpska važan pregovorač u prevazilaženju krize u BiH.

Prisutna je permanentna kriza u BiH koju nije lako riješiti. Oni koji posežu za brzim rješenjima - griješe, smatra Milorad Dodik.

Kaže da evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji ima dosta informacija o situaciji u BiH. Zbog loše situacije, kaže Dodik, Varhelji je rekao, bar u prenesenom značenju, da bi BiH mogla ostati bez investicione podrške EU.

Republika Srpska na politička uslovaljavanja ne pristaje, jasan je Dodik.

"Mi nismo bez alternative, svjesni smo da sloboda nije jeftina. Ali ukoliko ne uspijemo da angažujemo ta sredstva, mi imamo već alternativu. Ne pristajemo na uslovaljavanja", kategoričan je Dodik.

Dodik je Varheljija upoznao o konkretnim rješenjima izlaska iz krize BiH - a to su povlačenje Inckovog zakona, odlazak stranaca iz Ustavnog suda i poništavanje odluka ovog suda, kojima se pokušava oteti neprikosnovena imovina entiteta.

"Oni koju su to nametnuli treba to i da povuku, nakon toga možemo razgovarati u Parlamentarnoj skupštini BiH o eventualno nekim novim zakonskim rješenjima", ističe Dodik.

"Naš prijedlog je bio da dva entiteta i Brčko distrikt sačine ugovor i priznaju imovinu entiteta i da se taj ugovor potvrdi u Parlamentu BiH, koji bi mogao da bude rješenje. Ali Bakir Izetbegović ima neke vanvremenske i nerealne ideje. Koliko sam ga razumio sinoć, po njemu treba čak i škole, bolnice, domove zdravlja, Elektroprivredu sve što je javnog karaktera, rješavati na nivou BiH, po sistemu da su oni neki darodavci koji nama daju neku imovinu. To pitanje je urgentno i ukoliko se ne riješi BiH će ostati u zastoju u kojem se nalazi", ističe Dodik.

O konkretnim prijedlozima bošnjačke strane o tome kako izaći iz krize, Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, nije govorio. Smatra da je dovoljno to što su Dodik, Čović i on sjeli da razgovaraju i pokušali da relaksiraju situaciju.

"Uspješno je zato što se sjedilo i razgovaralo šta to ne štima, što se bar pokušavaju približiti stavovi i mislim da sva trojica želimo da se situacija razriješi, da se kriza prevaziđe i da se ide naprijed", navodi Izetbegović.

Politički analitičari smatraju da su BiH i EU sa svojim politikama proširenja u pat poziciji. Brisel samo interesuje kriza u BiH, koja je nastala protivustavnim djelovanjem bivšeg visokog predstavnika i zajedničkih institucija koje su počele da djeluju kroz proces majorizacije srpskog naroda.

Dolazak Varheljija u Banjaluku jasan je signal Evropske unije da je Srpska važan politički pregovarač i da se uvažavaju njeni stavovi. Dokaz za to je i da Kristijan Šmit, kojeg Srpska ne priznaje kao visokog predstavnika, nije mogao da bude za istim stolom sa Dodikom, Izetbegovićem, Čovićem i Varheljijem u Sarajevu.

"Ono što je takođe evidentan uspjeh jeste to da je dat legitimitet Banjaluci kao važnom pregovaraču za političku budućnost BiH. Šmit je izuzet iz tih procesa i jasno je da on nije politički subjekt jer vidite da više ne insistiraju da on bude nametnut kao jedna od strana u izlasku iz ove političke krize", naglasio je Željko Budimir, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci.

Prva adresa zaštite interesa Srpske je Narodna skupština. Milorad Dodik najavljuje posebnu sjednicu između 8. i 10. decembra, na kojoj će biti razmatrano povlačenje saglasnosti Republike na Oružane snage BiH, prenosi RTRS.

U roku od šest mjeseci, kaže, pokušaće se naći prihvatljiv, novi model na nivou BiH - demilitarizacija ili donošenje odluke o Vojsci Srpske.

Dodik je podsjetio da je predlagač odluke za koju će se i zalagati na toj sjednici, kao i za proglašenje nevaženja nametnutih zakona visokih predstavnika.