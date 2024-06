Dom naroda nije podržao izmjene Poslovnika

SARAJEVO – Kao što se i očekivalo, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije podržao izmjene Poslovnika koji je predložio Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda.

Izmjene poslovnika za razliku od Kluba Srba i Hrvata podržali su samo Bošnjaci, tako da nije postojala ni opšta ni entitetska većina.

Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda rekao je da je hitna sjednica na kojoj se razgovara o izmjenama Poslovnika alibi za blokiranje sjednice unazad dva i po mjeseca.

"Ovo je poslužilo da kažete, evo, bila je posebna sjednica, sada se možemo vratiti na sjednicu. Sigurno je da izmjene neće imati podršku doma", rekao je Špirić prije glasanja ističući da prijedlog Bošnjaka predstavlja "smokvin list" kojim Klub Bošnjaka želi da prikrije štetu prouzrokovanu blokadom Doma naroda.

I Dragan Čović, drugi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda rekao je da imamo blokadu Doma naroda i da se ne može biti u toj blokadi već dva i po mjeseca, a da se o tome ćuti.

"Ne vidim da bi se bilo kakva izmjena Poslovnika bilo šta odblokiralo, od onoga kako mi pristupamo blokadama", rekao je Čović.

Za razliku od Srba i Hrvata u Domu naroda koji tvrde da je predlaganje izmjena Poslovnika samo pokušaj da se opravda blokiranje Doma naroda od strane Bošnjaka, Bošnjaci tvrde da i nije neka velika šteta što posljednjih dva i po mjeseca nije bilo sjednice.

Podsjećanja radi, Klub Bošnjaka polovinom marta napustio je zasijedanje Doma naroda parlamenta BiH i to nakon što je na dnevni red došao prijedlog Zakona o Ustavnom sudu BiH koji je predložio Želimir Nešković, delegata SDS-a u Domu naroda. Tada su Bošnajci rekli da se radi o neustavnom Zakonu te da je to osnovni rezlog zbog kojeg su napustili zasijedanje. Nakon toga, dva i po mjeseca kasnije predložili su hitnu sjednicu sa izmjenama Poslovnika, i to na način da materijali koji dolaze i na hitnu sjednicu, moraju prođi Zakonodavno pravnu i Ustavno pravnu komisiju.

Šefik Džaferović, delegat Kluba Bošnjaka u Domu naroda rekao je da se ne radi o blokadi te da su do blokade doveli, ne oni koji su napustili sjednicu već oni koji su predložili neustavan Zakon o Ustavnom sudu BiH.

