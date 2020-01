Dom naroda podržao povećanje plata vojnicima Oružanih snaga BiH

SARAJEVO - Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržali su na današnjoj sjednici u Sarajevu izmjene Zakona o platama i naknadama kojima će se osigurati povećanje plate vojnicima i podoficirima Oružanih snaga BiH s najnižim koeficijentom za obračun plate.

Vojne osobe u kategoriji vojnika i podoficira imaju najniži koeficijent za obračun plate, a u ukupnoj vojnoj strukturi profesionalnih vojnih osoba čine 80 posto ljudstva, te bi se izmjenama trebao poboljšati njihov materijalni status i zaustavili negativni trendovi da oni napuštaju Oružane snage BiH.

Razmatrajući odnos profesionalnih vojnih osoba prema ostalim kategorijama koje su obuhvaćene Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH utvrđen je značajan nesrazmjer u visini koeficijenata za obračun plate ostalih zaposlenih u odnosu na profesionalne vojne osobe.

Raspon kretanja koeficijenata prema dosadašnjem zakonu je od početnog koeficijenta 1,12 za čin vojnika do koeficijenta 2,96 za najviši oficirski čin brigadira. Za policijske službenike taj raspon, prema posljednjim izmjenama Zakona o platama i naknadama, je od 1,29 za čin policajca do 3,55 za čin glavnog inspektora.

Za državne službenike od mjesta stručni saradnik, koji ima koeficijent od 2,10 do 2,37 (rang potporučnika kao početni oficirski čin ima koeficijent 1,90), do mjesta šefa odjela koji ima koeficijent u rasponu od 3,25 do 4,25 (rang brigadira koji ima 2,96).

Uzimajući u obzir da su u policiji i državnoj službi u istom rangu s vojnicima, podoficirima i oficirima, te da obavljaju iste ili slične poslove, u postojećem zakonu očit je disparitet u koeficijentima vojnika u odnosu na policajce i državne službenike, a na štetu profesionalnih vojnih osoba, navodi se u obrazloženju.

Izmjenom Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojom se određuju novi koeficijenti za vojnike i podoficire, djelomično bi se poboljšao materijalni status najugroženijih kategorija u Oružanim snagama BiH.