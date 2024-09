Domaćim liderima u fokusu samo borba za glasove, evropski put u slijepoj ulici

SARAJEVO, BANJALUKA - Da li ste u skorije vrijeme čuli neku uvjerljivu izjavu bilo kojeg bh. političara koja uliva optimizam da ubrzano koračamo evropskim putem? Niste, jer ih, od marta do sada, gotovo nije ni bilo, a BiH se sve ovo vrijeme - bavi sama sobom.

Slikovito, moglo bi se reći da je BiH na tom putu duboko odlutala u slijepu ulicu, te da ništa ne ukazuje na to da će se uskoro vratiti na pravi kurs, pogotovo ne sada, kada je bitka za glasove na predstojećim izborima ovdašnjim političkim elitama bitnija od bilo kojeg drugog suštinskog pitanja, kao što je ovo.

Adi Ćerimagić, viši analitičar Inicijative za evropsku stabilnost (ESI) sa sjedištem u Berlinu, kaže da je činjenica da je od decembra prošle do sredine marta ove godine na nivou BiH postojala kakva-takva dinamika koja se odnosi na korake ka evropskim integracijama, te da je i ocjenom Evropske komisije iz sredine marta jasno precizirano da je napravljen određeni napredak, što je dovelo do odluke o otvaranju pregovora.

"Za naredni korak Evropska komisija je, zajedno sa zemljama članicama EU, predvidjela nastavak reformi, odnosno dovršavanje onih najvažnijih od osam koraka koji su pratili kandidatski status, a to su, recimo, zakon o VSTV-u, zakon o sudovima itd. Međutim, ono što jeste istina je to da smo vrlo brzo nakon donošenja odluke o otvaranju pregovora imali intervenciju visokog predstavnika, koja je, očekivano, izazvala reakciju dijela političkih čimbenika u BiH i u vladajućoj koaliciji", naveo je Ćerimagić u izjavi za "Nezavisne novine".

Nakon toga se, dodaje, BiH mjesecima nije oporavila od razmjene paljbi, prije svega između međunarodne zajednice i dijela političkih elita, a što je poremetilo odnose i u samoj međunarodnoj zajednici.

"U međuvremenu, Evropska komisija je stavila prioritet na novi plan za rast i potrebu dogovora u vezi sa Programom reformi. Tu su iz različitih razloga u vladajućoj koaliciji takođe postojali problemi i vidimo da je to do danas nedovršen posao. A sada već unazad vjerovatno mjesec dana smo ušli u predizbornu kampanju za lokalne izbore", kazao je Ćerimagić.

Prema njegovim riječima, od marta nije urađeno gotovo ništa što bi bilo vrijedno spomena u smislu postizanja rezultata potrebnih za naredne korake u procesu evropskih integracija, a naveo je i razlog.

"Početni trenutak kada su se političari od kakvog-takvog fokusa na EU put okrenuli negdje drugo jeste nametanje visokog predstavnika, a onda smo imali i razdor na političkoj sceni u vladajućoj koaliciji, ali i u samoj međunarodnoj zajednici. Onda je EU stavila fokus na novi plan za rast i sada imamo i činjenicu da je predizborna kampanja, ali i da je došlo do smjene na čelu EU delegacije u Sarajevu. Sve to, u stvari, gura fokus negdje drugo. Ono što treba da bude poznato jeste da ćemo za mjesec do dva imati novi redovni izvještaj Evropske komisije. S obzirom na trenutno stanje, teško da se iko može nadati nekoj pozitivnoj preporuci, a onda i odluci zemalja članica u decembru", istakao je Ćerimagić.

Novinar Dejan Šajinović ističe dva ključna razloga kada je riječ o usporenom evropskom putu BiH.

"Prvo, reforme su uvijek nepopularne i političari bi radije da ih ne moraju sprovoditi. Zato im se ne žuri da se napreduje na evropskom putu. Drugo, bh. političarima ne odgovara da dobiju sredstva iz EU jer se ona strogo kontrolišu i jako teško je moguće manipulisati njima. Zato bi oni radije investicije iz nekih manje transparentnih zemalja, gdje je moguće dio novca ostaviti po strani i ne uložiti u projekte, što u EU nije moguće", navodi Šajinović.

Osim toga, kako je i on istakao, u Delegaciji EU je upravo smjena liderstva.

"U tom međuprostoru je popustio pritisak iz te institucije, a tek treba da se uspostavi nova Evropska komisija s novim sastavom, u kojem ćemo vidjeti kakav će biti plan kad je u pitanju BiH i zapadni Balkan", naglašava Šajinović.

O evropskom putu BiH je govorio i Kristijan Šmit, kojeg Srpska ne priznaje za visokog predstavnika. On je na "Globsec Forumu" u Pragu, gdje se detaljnije razgovaralo o putu ka evropskoj bezbjednosti i budućnosti, sa fokusom na zapadni Balkan, izjavio da ovakav tempo neće dati željene rezultate.

Govorio je o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i insistirao na tome da politički akteri u BiH moraju odmah ubrzati tempo, prevazići politički zastoj i maksimalno iskoristiti prilike koje pruža EU integracija za dobrobit svih bh. građana.

