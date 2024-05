Donacija Japana: Bolji nadzor na granicama smanjuje i šverc duvana i cigareta

SARAJEVO - Vlada Japana donirala je 37 vozila i 22 multisenzorske kamere Ministarstvu bezbjednosti BiH, od čega su 22 vozila uručena Graničnoj policiji, što će doprinijeti da se smanji ilegalna trgovina, a, između ostalog, i šverc duvana, duvanskih proizvoda i cigareta.

U sklopu projekta u vezi sa graničnom kontrolom i mjerama bezbjednosti u februaru ove godine donirali su 22 multisenzorske kamere koje su ugrađene na vozila koja koriste Granična policija BiH i MUP RS.

Ovaj projekat, koji su 2021. godine potpisali Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Japana, predstavlja bespovratnu pomoć od 500 miliona jena.

Masami Kinefuchi, ambasador Japana u BiH, napomenuo je da se nada da će nabavka ovih vozila dovesti do unapređenja odgovarajućih kapaciteta granične kontrole u Bosni i Hercegovini, što je važno za ulazak u EU.

Yuichiro Omori, prvi sekretar i šef odsjeka za ekonomska pitanja i razvojnu pomoć Ambasade Japana u BiH, rekao je da je, s obzirom na porast ilegalnih migracija i ukazanu potrebu za boljom zaštitom granica, Vlada Japana donijela odluku da na ovaj način pomogne jačanju kapaciteta nadležnih službi u BiH.

"U okviru ove donacije, 22 vozila su isporučena za potrebe Granične policije BiH, a na tim vozilima je ugrađena i posebna oprema u vidu specijalnih nadzornih kamera. GP BiH ima odlične ljudske kapacitete u svojim redovima, ali je potrebna bolja podrška u vidu opreme. Ova donacija predstavlja vid podrške jačanju tih kapaciteta, kako GP BiH, tako i ostalih nadležnih službi i agencija u BiH", naglasio je Omori.

Nenad Nešić, ministar bezbjednosti BiH, rekao je da je pomoć Japana u velikoj mjeri pomogla policiji na terenu u BiH, te da je izuzetno važna sa stanovišta poboljšanja efikasnosti sprovođenja zakona.

Zoran Đokić, menadžer kompanije "Japan Tobacco" za borbu protiv ilegalne trgovine duvanskim proizvodima zapadnog Balkana, istakao je da je krijumčarenje akcizne robe posebno atraktivno jer donosi velike nelegalne profite kriminalnim organizacijama i pojedincima.

"Krijumčarenje duvanskih proizvoda može da se meri sa profitima koji se stiču krijumčarenjem kokaina na globalnom nivou jer je rizik neuporedivo manji i smatra se da je u pitanju roba koja nije zabranjena, te su kazne mnogo blaže nego kada su u pitanju narkotici. Jedan od raširenih načina krijumčarenja količina duvana, cigareta i ostalih duvanskih proizvoda je korupcija državnih organa, i to na malo višem nivou. Tu su i prikriveni načini prenošenja, bilo da se radi o nekoj drugoj robi lažnim deklarisanjem ili skrivanjem zajedno sa drugom legalnom robom u fabričkim šupljinama kamiona, cisterni, vozova, brodova i tako dalje. U našem regionu je raširen takozvani mravlji šverc, a to je da se određene količine prenose u putničkim vozilima, autobusima, teretnim vozilima. Nisu u pitanju preterane količine, ali je masovna pojava. Nemoguće je da nadležni organi prekontrolišu sve jer bi to potpuno zaustavilo prelazak. Tu su i porozne granice, kroz polja, šume, čamcima, dronovima i drugo", naveo je Đokić.

Istakao je da podržavaju borbu državnih organa protiv krijumčarenja, jer je to zajednički interes.

"Sve što država trpi zbog nenaplaćene akcize, PDV-a i drugih dažbina koje predstavljaju javni prihod stvara veliku štetu i legalnim proizvođačima cigareta. Tu je i opasnost po zdravlje. Ti nelegalni proizvodi nisu ispitani i imaju mnogo veće koncentracije štetnih materija nego legalni proizvodi. Osim donacija, mi vršimo edukaciju državnih organa u prepoznavanju falsifikovanih proizvoda. Tu je i razmena informacija o određenim oblicima krijumčarenja. Mi im dostavljamo proverene operativne informacije, nakon kojih oni mogu da spreče krijumčarenje. Primer je projekat koji sprovodimo u Republici Srbiji od 2017. godine. Kupujemo satelitske snimke svih zasada duvana u Srbiji, te spektroanalizom identifikujemo konkretne parcele na kojima se gaji duvan. Kad identifikujemo svaku parcelu, u bazi podataka pronađemo koje parcele nisu ugovorene, te postoji mogućnost da su one nelegalne. Do danas je ovim projektom uništeno 858 tona nelegalnog duvana, ali mnogo značajniji su preventivni efekti jer su nelegalni zasadi smanjeni za 99 odsto. Finansijski efekti ovog projekta su veliki, a stotine miliona evra su ostale u budžetu Srbije", naglasio je Đokić.

Franka Vican Bošković, portparolka Granične policije BiH, istakla je za "Nezavisne novine" da je donacija Vlade Japana od izuzetnog značaja za pripadnike policijskih i bezbjednosnih agencija koja im olakšava aktivnosti na terenu prilikom operativnih akcija u borbi protiv kriminaliteta, kao i nezakonitih migracija.

"Donacija multisenzorskih sustava od iznimnog je značaja za pripadnike Granične policije BiH, a koriste je prilikom obavljanja operativnih aktivnosti i poduzimanja radnji s ciljem suzbijanja kriminaliteta i zaštite državne granice. Jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta značajno pomaže policijskim službenicima da unaprijede operativnu učinkovitost i mobilnost na terenu. Održаnа je i obuka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, na kojoj su sudjelovala 44 policijska službenika. Ovom obukom policijski službenici su obučeni za instalaciju, rukovanje i upotrebu bezbjednosnih kamera na terenu, što uveliko doprinosi povećanju efikasnosti rada nadležnih organa za sprovođenje zakona", navela je Vican Boškovićeva.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.