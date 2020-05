Dopuna Zakona o PDV-u pala u Domu naroda BiH

​SARAJEVO – Prijedlog dopune Zakona o PDV-u, čiji je predlagač Denis Zvizdić, poslanik u Predstavničkom domu BiH danas nije dobio potrebnu većinu na sjednici Doma naroda BiH.

Klub Srba je sa četiri glasa glasao protiv, dok je Mladen Bosić ostao suzdržan, nije glasao. HDZ je takođe sa četiti glasa glasao protiv, dok je Zlatko Miletić glasao 'za', kao i Klub Bošnjaka koji je takođše glasao 'za' Prijedlog dopune Zakona o PDV-u.

Denis Zvizdić, član Kolegija Predstanvičkog doma BiH i predlagač kazao je danas da ovaj prijedlog zakona ima visok stepen hitnosti i on predstavlja jednu od rijetkih mjera institucija BiH za suzbijanje ekonomskih posljedica pandemije.

"Poređenja radi Republika Hrvatska je još u četvrtom mjesecu usvojila izmjene kojim se pomjera plaćanje poreza za sve privrednike, a isto je uradila i Vlada Srbije koja je dala poreske olakšice privrednicima, i neophodno je da vlast poduzme mjere kako bi se pomoglo privrednim subjektima da sačuvaju privredne tokove i radna mjesta“, kazao je Zvizdić.

Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, kazao je da misli da predloženom izmjenom napravljeno mnogo popusta, te da je suština neprihvatjiva, te misli da je za donošenje ovog zakona potrebno mišljenje Upranvog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Dušanka Majkić, delegat iz srpskog naroda, kazala je da nije slučajno u Zakonu na PDV uvedena mjera da to treba da radi UOUIO BiH.

"Kako se izbori primiču, tako kreće najezda prijedloga za izmjenu PDV-a, to je najlakši način da se prikupe poeni i poslije toga se to zaboravi i niko to više nakon izbora ne pominje. Šta znači da mjera, kako će se ona ponašati u praksi, šta će ona doniejti i gdje će nas ti problemi sačekati. Trebalo bi da se osdlonimo na ono što je predlagač rekao da bi to treblao biti tkao, a ako ne bude to onda nije njegova odgovornost", kazala je Majkić.

Denis Bećirović, delegat iz bošnjačkog naroda, smatra da je u vrijeme krizne situacije Vijeće minsitara trebalo predložiti niz zakona koji će ublažiti posljedice, a Vijeće ministara nije uputilo ni jedan priedlog.

"Kolega Zvizdić je predložio konkretan prijedlog i ja ću ga podržati jer je od pomoći privrednim subjektima, a i radnicima. Jasno je kako bi mogao proći ovaj prijedlog, a mi smo jedini predstanvici najvišeg zakonodavnog tijela u regionu koji glasaju proitiv prijedloga da im vlada iznese šta je uradila do sada u toku pandemije“, kazao je Bećirović.

Lidija Bradara, delegat iz hrvatskog naroda kazala je da je pristlaica da ovakve važne zakone predlaže Vijeće minsitara ili Minsitarstvo finansija.

Amir Fazli, bošnjački delegat dao je u ime Kluba Bošnjaka punu podršku ovom prijedlgu, te rekao da privreda trpi zbog pandemije, te dodao da je svaka mjera dobra, ako će pomoći privredi.

Mladen Bosić, srpski delegat kazao je da neće učestvovati u glasanju, te da neće govoriti o zakonu i principima, ali da sve države prave i kratkoročne i dugoročne planove o tome kako osposobiti privredu da preživi.

Dodao je da vlast mora prva da podnese teret ove krize.

Nikola Špirić, delegat isitče da negativne posljedice ne možemo dijeliti na Srbe, Bošnjake i Hrvate, te poručio Bosiću da ne treba kritikovati ako ne želi glasati, te ga podsjetio da je ovaj prijedlog i Predstanvičkom domu BiH usvojen zahvaljujući njegovoj stranki.