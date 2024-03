Dragičević: Šest godina od ubistva mog sina, ovo je problem za sve vas, ne za mene

BANJALUKA – Sa transparentom "Ko je ubio Davida?", Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, mladića, čije je beživotno tijelo pronađeno 24. marta 2018. godine, na ušću rijeke Crkvene u Vrbas, a šest dana nakon što je prijavljen njegov nestanak, održao je pres konferenciju ispred Palate Republike Srpske.

Dragičević je podsjetio da je njegov sin nestao u noći 17. na 18. mart 2018. godine u centru Banjaluke i da se više nikada živ nije vratio kući.

"Danas se navršava šest godina od kada se moj sin David Dragičević, dijete ovog grada, nije vratio svojoj kući, svojoj majci, ocu, nije se probudio u svom krevetu. Ne svojom voljom", rekao je Dragičević.

On je kazao da je u prethodnih šest godina izneseno toliko dokaza i činjenica da je njegov sin ubijen, ali da pravosuđe u BiH po tom pitanju nije uradilo ništa.

"David Dragičević je 18. marta u centru grada Banjaluka, otet, službenim vozilom zločinačkog MUP-a Republike Srpske, marke 'dačija daster' registracija T084-E-085. Pozivam sve da MUP-u i Tužilaštvu BiH postave pitanje gdje je vozilo ovih oznaka. David je otet 18. marta, ali nije odmah bio mrtav, već je bio živ. Ko su pripadnici MUP-a koji su vozili to vozilo u noći 17. na 18. mart 2018. godine i opet u noći 23/24. marta. David Dragičević je ubijen na najmonstruozniji način", rekao je Dragičević, dodajući da "čvrsto stoji iza svake izgovorene riječi".

"Da je u pitanju udruženi zločinački poduhvat, pokazala je zločinačka pres konferencija MUP-a RS. Iza svih svojih riječi stojim kao prvog dana. David je ubijen u policijskoj upravi Centar, od Jedinice za podršku i ovo kažem pod punom odgovornošću. Uveden je na ulaz gdje se prije ulazilo za lične karte. U Tužilaštvu BiH posljednji relevantni svjedoci dali su svoj iskaz na dešavanja iz te noći, ubistva i dovođenje Davida tamo autom. Niko do dan danas to nije istražio. Sve ubice i nalogodavci su na slobodi. Svaki dan moram da dokazujem nešto što je očigledno, moram da trpim diskriminaciju MUP-a. Kakva je ovo institucija, kakav je ovo entitet i kakva je ovo država", pitao je Dragičević.

On je naglasio da je "najveći dokaz" šta je do sada preduzeto da se ubistvo njegovog sina riješi to što uskoro slijedi zastara predmeta koji se vodi protiv krim-tehničara.

"26. marta, za osam dana, predmet protiv krim-tehničara ide u zastaru, samim tim, ove institucije idu u zastaru, pravno. Još jedan dokaz da je 'Pravda za Davida' pobijedila ovaj sistem. Vi ste trebate zabrinuti u kakvom entitetu živite i kakvom pravosuđu morate da se obraćate. Ovo je problem za sve vas, ne više za mene. Šta smo mi dobili od ovog entiteta, ja kao otac, Suzana kao majka, vjerujući da će ubice biti uhapšene. A ljudi koji su nas podržavali, dobili su nasilje", rekao je Dragičević.

Kazao je i da od Tužilaštva BiH u prethodne tri godine, od kada su preuzeli predmet, nije dobio ništa konkretno.

"Ne postoji nikakva razlika u njihovom radu i u radu pravosuđa u Banjaluci. Jedina razlika je u protoku vremena u kome se bave predmetom. Jednom mora doći pravda u ovu državu", poručio je Dragičević.

