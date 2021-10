Dragojević - Stojić: Pavlović sebe poredio sa Isusom Hristom

PRIJEDOR - Izjavama da ga je opozicija srušila crnom magijom i poređenjem sebe sa Isusom Hristom, Dalibor Pavlović je na jučerašnjem skupu u Prijedoru definitivno pokazao da on nije osoba koja treba da bude gradonačelnik ovog grada, poručila je Maja Dragojević-Stojić, član Predsjedništva SDS-a.

Ona kaže da je Pavlović svojim ponašanjem na skupu podrške koji mu je priređen pokazao pravo lice i da je njegov nastup skandalozan.

"On je sat vremena galamio koristeći neprimjerene riječi i nevjerovatne tvrdnje. U 21. vijeku reći da ga je opozicija srušila crnom magijom je skandalozno. U početku mi je zbog svega što mu se desilo Pavlovića bilo žao kao čovjeka, sve dok nisam čula šta je sve govorio na jučerašnjem skupu", navodi Dragojević-Stojićeva.

Ona kaže da nije uredu da neko svoju krivicu prebacuje na drugog, te ističe da u ovom slučaju osim samog Pavlovića niko drugi nije kriv.

"Pošto tvrdi da su objavljene fotografije nastale fotomontažom, zbog čega ne traži da se to i utvrdi, jer to je veoma lako dokazati? Sebe poredi sa Isusom Hristom, a optužuje opoziciju za to što mu se desilo i čak prijeti timom advokata i procesom protiv opozicije. Pa nije opozicija kriva za njegove fotografije i njegovo ponašanje", navodi Dragojević - Stojićeva.