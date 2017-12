Drama u Predstavničkom domu, poslanici pauzama protiv akciza

SARAJEVO – Rad Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojem treba da se raspravlja o setu zakona o akcizama, blokira se traženjem pauze za pauzom.

Bez ikakvog obrazloženja proglašavane su pauze od po pola sata čim bi se sjednica nastavila. Posljednju je tražio SDP, a prije njih su to učinili i "Nezavisni blok", DF, te šef kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević.

Ni jednom klubovi poslanika nisu obrazložili zbog čega traže pauzu.

Nakon treće pauze, pet članova Komisije za finansije i budžet zatražilo je hitnu sjednicu kako bi raspravljali o setu zakona o akcizama koje je u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputilo vijeće ministara. Opširnije o tome na OVOM LINKU.

Ranije je u toku sjednice u sali bila žestoka rasprava, a isključen je i ton pa se nije moglo čuti šta poslanici govore, a predsjedavajuća Borjana Krišto je na zahtjev Aleksandre Pandurević dala polučasovnu pauzu.

Između dvije pauze, šef kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandureviće je novinarima rekla da je ovo što se dešava u parlamentu sramota "i to za ljude koji su u sali, a koji su se prodali za jedan kolač kod Vigemarka“.

"Mogu shvatiti gospodina Vigemarka. On je ovdje ne da štititi interese BiH, nego interese EU, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicione banke (EIB). EBRD ima višak para i želi negdje da ih plasira. On se bori za to i on je dobro plaćen da to radi, da plasira njihova sredstva. A to, zapravo mi treba da platimo, odnosno građani ove zemlje treba da to plate. Građani BiH treba da se suoče sa 300 miliona maraka, izdvojiti za akcize koje im se nameću, da otplaćuju te kredite. Najtragičnije je što za Koridor Vc nama ne trebaju krediti, iz razloga što nema ni idejnih rješenja. To su pare koje će biti nepovučene i na njih ćemo plaćati penale, kao što plaćamo već penale na tri milijarde već nepovučenih penala. Nema idejnih rješenja, nema projekata, nismo još u toj fazi da se ide u realizaciju projekata" rekla je Pandurevićeva.

Šefik Džaferović (SDA), dopredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ponovio je danas u izjavi novinarima da su tačke dnevnog reda koje se odnose na akcize obavezne tačke i nije ih moguće skinuti s dnevnog reda.

Komentirao je i navode poslanika o lobiranju Larsa Gunara Vigemarka, šefa Delegacije Evropske unije u BiH u vezi s ovim zakonima, ocijenivši da sve to izlazi iz uljudnog i korektnog ponašanja članova parlamenta.

"Sramota je da se vrijeđaju predstavnici međunarodne zajednice koji ne lobiraju nego nastoje pomoći BiH. Svima je jasno da je set zakona potreban BiH. Znam da to može uticati i na cijene naftnih derivata, ali svjesni smo da se to mora uraditi ukoliko želimo snažan zamah u cestogradnji i ukupnoj ekonomiji u BiH“, stav je Džaferovića.

Staša Košarac, predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH rekao je da je odranije vidljivo da ne postoji parlamentarna većina na nivou BiH, zbog čega je više puta iz SNSD-a pozivano na ostavku predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizdića, ali da je od danas vidljivo da ni Kolegijum Predstavničkog doma nema većinu.

"Da postoji politička korektnost i odgovornost sigurno bi podnijeli ostavku", rekao je Košarac u Sarajevu.

Ranije je Saša Magazinović (SDPBiH) kazao je da kod utvrđivanja dnevnog reda treba da se razjasni nekoliko stvari.

"Nainteresanntija je tačka dnevnog reda vezana za akcize i odgovor da li će rezervoar goriva poskupiti za 10 KM i da li će uslijediti lančana reakcija. Treba da nam prije toga kažete kako ćemo razmatrati ovaj zakon. Denis Zvizdić nas je preko medija informisao da će biti razmatran u skraćenoj proceduri, a mi zakon jamo ne od predlagača Vijeća minsitara, nego Doma naroda i to u hitnoj proceduri. Mi sad tražimo kako da nam kažete kako je iz skraćene prešao u hitnu, a imamo i informaciju da je gospodin Vigemark prešao više kilometara. Da li sad postoji predlagač, kažu jeste Softić je tu“, kazao je Magazinović.

On je konstatovao da budući da Softić uživa povjerenje ovog Doma i biće manje izložen kritici,

"Ali ja bih mu rekao, 'ne sam Safete'", rekao je Magazinović.

Aleksandra Pandurević (SDS), tražila je da se kaže ko je predlagač ovog zakona i tražila da se povuče.

"Predlažem da razmatrmao zakon o namjesniku, da raspustimo parlament i da Vigemark bude namjesnik u ovoj državi", kazala je Pandurević.

I Senad Šepić (Nezavisni blok) apelovao je na poslanike da Set zakona o akcizama skine s dnevnog reda i pozvao da se uvrsti prijedlog Zakona o akcizama koji je predložio Nezavisni blok. "Predlažem da se uvrsti tačka informacija Borjane Krišto na sastanku na Jahorini SNSD-a i HDZ-a i izdatom saopštenju da je BiH u krizi, a da SNSD i HDZBiH imaju zajedničko opredjeljenje", rekao je Šepić.

Bosić: Prevarantski mentalitet

Mladen Bosić (SDS), zamjenik predsjedavajućeg kazao je da su svi upućeni u ovu situaciju i znaju o čemu se radi, a građanima ne bi bilo jasno o čemu se raspravlja.

"Novo je što se koristi Dom naroda kako bi se izmijenila procedura u Predstavničkom doma, novo je da Dom naroda od Savjeta ministara preuzima zakon i upućuje ga u hitnu procedura. Demokratija nije samo broj ruku u parlamentu, demokratija je poštivanje procedura i da manjine mogu da kažu svoje mišljenje. Nije slučajno što postoji komisijska faza. Softić je rekao da traže hitnu proceduru ne zbog toga što je hitan zakon, nego zato što hoćemo da zaobiđemo komisijsku fazu. Mislim da Dom naroda nema na to pravo“, rekao je Bosić, dodajući da je ovo "prevarantski mentalitet", te da cijeni Softića i da mu je žao što je na sebe preuzeo ovakvu odluku.

Kazao je da bi se Predstavnički dom sada trebao odrediti da li je to validno.

Špirić: Ova vlast je božja kazna

Nikola Špirić (SNSD) smatra da nije dobar način na koji se raspravlja o ozbiljnim stvarima u ovoj zemlji.

"Savjet ministara je mogao, da predsjedavajući nije štitio ministre iz SDS-a, zaobići ovu situaciju i uputiti zkaon u hitnoj proceduri“, rekao je Špirić konstatujući da je božja kazna za građane BiH ova vlast.

Šefik Džaferović (SDA), zamjenik predsjedavajćeg pozvao je radi digniteta ovog doma da poštuju jedni druge i ne upućuju uvrede kolegama.

"Svi ste dobili priejdloge i od Vijeća ministara, ali i od Doma naroda da se razmatra po hitnoj proceduri. Ovu tačku nije moguće skinuti s dnevnog reda, mi ćemo sami u toku glasanja odlučiti o tome. To je put kojim ide taj dom, niko umjesto nas nije donio odluku", rekao je Džaferović.

Aleksandra Pandurević (SDS) je ponovo pitala ko je predlagač, a u dopisu Safeta Softića piše da je predlagač Vijeće ministara, a ne Dom naroda.

Sadik Ahmetović (Nezavisni blok) poručio je Džaferoviću da ovdje niko nikoga nije vrijeđao.

"Oni koji se boje Vigemarka koji je u Švedskoj bio obični pisar i krše procedure, pozivam vas još jednom da skinete ovaj prijedlog s dnenvog reda“, rekao je Ahmretović.

Lazar Prodanović (SNSD) konstatovao je da je sve urađeno po Poslovniku i da je hitna procedura zaključak Doma naroda i da ovdje poslanici imaju obavezu da se izjasne o proceduri.

Maja Gasal –Vražalica (DF) kazala je da bi fino bilo znati recept kolača koje je ponudio Vigemark "da znamo kako preživjeti".

Staša Košarac (SNSD), šef kluba u Predstavničkom domu kazao je poslanicima koji su protiv hitne procedure da prestanu maltretirati i poslanike i građane.

Željko Komšić (DF) rekao je da njemu ovo s kolačima sve više liči na priču o "Ivici i Marici", te predloži Safetu Softiću da povuče zakon.

Bećirović: Prekršene procedure

Prije pauze je Damir Bećirović (DF), poslanik u Predstavničkom domu BiH i član Komisije za finansije i budžet, rekao je da je sve rečeno na jutrošnjoj Komisiji za finansije i budžet kada je predsjedavajući Komiisje Predrag Kožul prekinuo sjednicu ne želeći da se raspravlja o setu zakona o akcizama.

"Međutim, očigledno je da nema hrabrosti jer je sjednica prekinuta i sad se čeka izjašnjavanje poslanika. Ono što mi tražimo je da se jasno kaže, da se zna je li predlagač Vijeće ministara i, ako jeste, onda da zakon ide u skraćenu proceduru kako je i predloženo. Ono što je porazno je da se lažiraju podaci, jer su u Domu naroda retroaktivno zadužene komisije da raspravljaju o setu zakona o akcizama“, rekao je Bećirović.

Tvrdi da su prekršene procedure u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Upitan da kaže da li je njega Lars Guner Vigemark, šef Delegacije EU u BiH „častio kolačima“, Bećirović je rekao da je on određene poslanike vodio kod sebe na kafu i kolače da bi promijenili mišljenje.

"Evidentno je da je čovjek izašao iz svog mandata i meni je jasno da on lobira za EBRD, vjerovanto da će dobiti neki konsultantski ugovor i definitivno treba da bude povučen iz BiH“, rekao je Bećirović.

Dušanka Majkić (SNSD) kazala je da su danas oni koji ne poznaju Poslovnik u Komisiji za finansije i budžet usvojili odluku da se izmjene Zakona o akcizama razmatraju po skraćenoj proceduri.

"Sada kada je prekršen Poslovnik, sve je moguće. Komisija je dovedena u poziciju u kojoj ne zna kako naći izlaz. Jedini izlaz je u tome da se izmjene Zakona o akcizama razmatraju onako kako je predložio predlagač, a to je Dom naroda, odnosno po hitnoj proceduri“, kazala je Majkić.