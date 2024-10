Stanivuković za "Nezavisne": Samo mi možemo da završimo projekte koje Banjaluka čeka

Neka građani glasaju za djela koja smo radili juče, djela koja radimo danas i djela koja ćemo činiti u narednom mandatu. Izgradili smo 10 simbola Banjaluke, rekao je u intervjuu za "Nezavisne novine" Draško Stanivuković, kandidat PDP-a za gradonačelnika Banjaluke.

"Sada kad neko dođe u Banjaluku ima šta da vidi, a ne samo Banski dvor ili Kastel po danu. Pa idemo do sedam parkova ili u park 'Mladen Stojanović', ili idemo u Kulturni centar Kuća Milanovića, ili u novu školu u Adi, ili na vidikovac, ili ajmo šetati uz obale Vrbasa, da pokažemo Centralno spomen-obilježje poginulim borcima proteklog rata ili da vidimo nove kružne tokove i njihove ukrase", kazao je Stanivuković.

NN: Šta je to što Vas je motivisalo da se opet kandidujete za gradonačelnika?

STANIVUKOVIĆ: Motivacija je u tome što smo u jednom kratkom periodu uradili najviše za Banjaluku. S druge strane, želimo da nastavimo s onim što mislimo da grad zaslužuje. Moramo reći da se 30 godina niko nije sjetio izgraditi Centralno spomen-obilježje, da 60 godina niko nije uredio obale Vrbasa i uradio šetališta uz našu rijeku, da dajak, simbol Banjaluke, vijekovima nije imao svoje pristanište.

U simbole Banjaluke nijedan gradonačelnik prije mene feninga nije uložio. U najkraćem roku smo uradili najviše. Cilj je sačuvati simbole, obnoviti simbole, graditi simbole grada. Niko osim nas neće imati kapacitet da završi kolektore na Vrbasu, most u Docu, da radi tako odgovorne projekte.

To nam daje vjeru kod naroda da projekte koji se čekaju decenijama jedino mi možemo da završimo.

Između ostalog, želimo da u narednom mandatu završimo 100 kilometara kanalizacione mreže. Jedini smo kadri da uradimo vodu za sva domaćinstva i to privedemo kraju, da završimo pitanje neradne nedjelje, nastavak izgradnje parkova i zelenih površina, i tako dalje. Motivacija je u svemu do sada urađenom. Banjaluka zaslužuje da se projekti koje smo započeli nastave i da započnemo nove i završimo.

NN: Šta je ono što ste planirali, a niste uspjeli uraditi tokom prvog mandata?

STANIVUKOVIĆ: Skupštinska većina nas je zaustavila u mnogo toga. Zbog građana mi je žao neradne nedjelje, koja je 11 puta odbijena.

Zaustavili su "kartice prijateljstva", mnoge kružne tokove. Zaustavljene su tri investicije u Banjaluku, koje su otišle u Laktaše.

Zaustavljaju placeve za mlade bračne parove, ali ćemo naći način da to realizujemo. Takođe, zaustavili su obnovu parka "Petar Kočić". Žao mi je kolektora, imamo spreman novac i projekat da se riješi Crkvena, ali smo i u tome spriječeni. Kako sačuvati Vrbas bez kolektora? To je ključni projekat, mi čak imamo 13,14 miliona KM granta od Kineza, ali neko je smatrao da je bolje da se takve stvari opstruišu. Ukoliko pobijedim, insistiraću na svim ovim stvarima. Niko normalan osim sadašnje garniture SNSD-a ne može bojkotovati ove projekte.

NN: Da li postoji prioritet ukoliko budete opet dobili podršku građana? Koji su to prioriteti?

STANIVUKOVIĆ: Mi vidimo Banjaluku kao snažan, velik, razvijen evropski grad. Banjaluka mora dobiti koncertnu dvoranu, mora imati novi gradski stadion, mora se završiti izgradnja dvorane kod parka "Mladen Stojanović", moramo nastaviti s izgradnjom najvećeg gradskog parka, most u Docu je prioritet takođe jer će on biti nova razglednica Banjaluke. Opet pričam o kolektorima, ali to je prioritet. Cilj je srediti vodu u potkozarskim selima, uložiti 10 miliona KM i završiti taj problem.

Sve neasfaltirane, makadamske puteve treba asfaltirati u prvoj godini mandata. Sve ulice moraju imati javnu rasvjetu. Iniciraćemo izmjenu zakona da oni koji prodaju placeve ljudima, a ne prodaju pristupni put prestanu ucjenjivati. Kada mi hoćemo da asfaltiramo i riješimo neke probleme, oni ucjenjuju i traže pet puta veći iznos od procijenjenog. Tome se treba stati ukraj. Tu su i besplatni placevi za mlade, i izjednačavanje cijena privatnih i javnih vrtića. Završićemo šetališta uz Vrbas od Trapista do Gradskog mosta, pa od Gradskog mosta od Rebrovca, pa od Rebrovca do novog gradskog parka. To je 12 kilometara šetališta. Takođe, prioritet je izmještanje deponije. Dragočaj i Ramići su sada urbane sredine. Tim ljudima moramo olakšati svakodnevni život. Banjaluka mora dobiti i prve tramvajske linije. Jedna ideja je da ide trasa Trn - Starčevica, a druga od "Lesnine" do Bulevara cara Dušana. Ovo su tek ideje. Tri javne garaže ćemo izgraditi. Kupićemo električni autobus koji će voziti besplatno, tako da građani mogu parkirati auta na parkinzima van grada, a onda besplatnim autobusom na posao. Tako bi se smanjila gužva u strogom centru grada. Gradnja hotela "Palas" je počela i za dvije godine će biti završena. Do kraja našeg drugog mandata svi ovi projekti će biti završeni.

NN: Zbog čega da građani daju glas baš Vama?

STANIVUKOVIĆ: Rekli smo to u sloganu, neka ljudi glasaju za djela. Glasaš da dijete naredne četiri godine ima knjige, podršku za javni i privatni vrtić, da nastavimo sa politikom besplatnih placeva za mlade bračne parove i građevinskih dozvola. U ovom mandatu je najveći broj kuća legalizovan, ali i izgrađen. Zašto izgrađen? Zato što je besplatan priključak za vodu, kanalizaciju, projekat za kuću, pa placevi i građevinska dozvola. Glasaš jer nikada prije nije bila epoha u razvoju Banjaluke da je svaka kuća i porodica dobila direktnu podršku od grada. Neka građani glasaju za djela koja smo radili juče, djela koja radimo danas i djela koja ćemo činiti u narednom mandatu. Izgradili smo 10 simbola Banjaluke. Sada kad neko dođe u Banjaluku ima šta vidjeti, a ne samo Banski dvor ili Kastel po danu. Pa idemo do sedam parkova ili u park "Mladen Stojanović", ili idemo u Kulturni centar Kuća Milanovića, ili u novu školu u Adi, ili na vidikovac, ili ajmo šetati uz obale Vrbasa, da pokažemo Centralno spomen-obilježje poginulim borcima proteklog rata ili da vidimo nove kružne tokove i njihove ukrase.

