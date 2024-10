Drinić: Trivićeva i Šobot se utrkuju ko će više pomoći Dodiku

BANJALUKA – "Biti ili ne biti" pitanje je sad i Jeleni Trivić i Nikoli Šobotu. Zato se ovi kandidati za gradonačelnika Banjaluke utrkuju i hvataju ko "davljenik za slamku" ko će više pomoći Miloradu Dodiku, svom zajedničkom šefu.

Poručio je ovo kandidat PDP-a za odbornika u Skupštini grada Banjaluka Nebojša Drinić.

"I posljednji dan kampanje donosi neprestanu borbu između dva gubitnika – Jelene Trivić (Narodni front) i Nikole Šobota (SNSD)! A glas za Jelenu Trivić znači glas za Nikolu Šobota, što na kraju vodi ka podršci najvećem političkom gubitniku – šefu SNSD-a Miloradu Dodiku!", naglasio je Drinić.

Kada nemate rezultate u svom radu, ni konkretne planove, ni ideje, dodaje on, onda posežete za konferencijama za medije koje ne donose ništa osim praznih riječi.

"Na tim konferencijama ne činite ništa drugo nego listate fotografije svog protivkandidata, koga ionako ne možete stići – ni sada, ni da odmah krenete da trčite! On će vas prestići u nedjelju i doći do cilja - apsolutne pobjede! To je volja naroda. Niko još nije uspio da se uzdigne nakon što unizuje druge, bolje od sebe. Dok ste Vi, Jelena, blatili gradonačelnika Draška Stanivukovića, mene i mnoge iz našeg tima, mi smo radili i gradili. Zanimljivo, opsjednuti ste samo Draškom. O Šobotu ni slova na Vama miloj ATV, niti u jednom mediju", naglasio je Drinić.

Ističe da sudija još nije odsvirao kraj!

"Narod će u nedjelju kazniti Vas, Šobota i sve u lancu koji su s vama učestvovali u podvalama i prljavštinama protiv onih sa kojima ste do juče jeli i pili i koji su Vam pomogli. Zajedno ćete u političku prošlost! Mi ćemo s djelima pobijediti i nastaviti put u svijetlu budućnost!", zaključio je Drinić.

