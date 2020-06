Drljača: Tužba protiv Hrvatske jedini izlaz

BANJALUKA - Tužba protiv Hrvatske krajnji je izlaz u vezi sa namjerom te zemlje da na Trgovskoj gori izgradi odlagalište nuklearnog otpada, rekao je načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.

Ako Hrvatska sprovede u djelo ovu ideju, rekao je Drljača, život u ovoj opštini će stati, plodno zemljište biće zatrovano, a razvoj turizma za koji imamo sve predispozicije biće zaustavljen.

On je naveo da je ta namjera, odnosno prijetnja Hrvatske kao Damoklov mač nad glavama stanovnika Novog Grada, te upozorio da mladi ljudi planiraju zauvijek da odu odavde ukoliko se te namjere obistine.

Govoreći o tome kako bi će se izgradnja odlagališta odrazila na razvoj opštine, on je naglasio da treba imati u vidu činjenicu da je rijeka Una zaštićena u formi Nacionalnog parka u toku koji pripada FBiH, dok je dio rijeke u Srpskoj proglašen parkom prirode.

"S obzirom na sve to ovaj kraj je interesantan za turiste različitih afiniteta, od ribolova do raftinga. Sve to je šansa za razvoj turizma, a ako nam nuklearni otpad završi nadomak Une, od toga neće biti ništa. Poljoprivreda bi se našla u problemu, jer nijedan kupac ne bi želio naše proizvode ako bi znao da dolaze sa njiva iz tako ugroženog područja", rekao je Drljača za "Glas Srpske".

Govoreći o održavanju tematske sjednice lokalnog parlamenta, on je naveo da tačan datum još nije preciziran. da su svi svjesni šta se dešava, te da bi krajnji izlaz u ovoj priči bila bi tužba BiH protiv Hrvatske.

"Želimo da na tematsku sjednicu dođe neko od predstavnika vlasti iz Srpske, ali i sa nivoa BiH, da nakon ovih mjeseci epidemije i borbe za zdravlje stanovništva, naša borba protiv odlagališta ponovo dospije u žižu javnosti. Tužba je jedini mehanizam koji će dati pravi rezultat. Stanovnici Novog Grada su zadovoljni dosadašnjom borbom i dobro utrasiranim putem", naveo je on.

Drljača naglašava da će biti formiran ekspertski tim koji će imati 21 člana i pravni tim sa pet članova koji će nastaviti ovu borbu, ali da će tužbu morati da priprema neka međunarodna advokatska kancelarija.

Ocjenjujući saradnju sa zvaničnicima u BiH u vezi sa ovim problemom Drljača je naglasio da su svi zainteresovani za rješavanje ovog pitanja.

"Imamo odličnu saradnju sa entitetskim ministrima, ali i sa ministrima na nivou BiH. Postoji dobra namjera da se odbranimo i ovo je čini mi se jedina stvar u BiH oko koje su mišljenja nepodijeljena. Ne treba nam nuklearni otpad u blizini. Takvih lokacija ima na pretek na području Hrvatske, ali oni iz nekog svog razloga ni ne razmišljaju da pomaknu to odlagalište i da na taj način pokaže dobrosusjedske odnose", istakao je on.

Prema njegovim riječima, stanovnici i rukovodstvo opštine Dvor u Hrvatskoj su se izjasnili da ne žele odlagalište na svojoj teritoriji i da su i oni uznemireni, ali da ni njih niko ne pita za mišljenje.

"Prvi čovjek Petrinje je takođe rekao da niko u tom kraju ne želi otpad iz nuklearke Krško na tom mjestu, ali njih niko ne sluša", rekao je Drljača i naglasio da će u Novom Gradu istrajati u ovoj borbi, jer je to jedini put.