Država driješi kesu, advokatima koji štrajkuju stižu novi milioni

SARAJEVO - Ministarstvo pravde BiH skrojilo je prijedlog izmjena Odluke o naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o krivičnom postupku BiH, zahvaljući kojem će se u džepove advokata, na godišnjem nivou, ukupno posmatrano, sliti dodatnih 3,3 do 3,96 miliona KM, saznaju "Nezavisne novine".

Podsjetimo, advokati koji po službenoj dužnosti pred Sudom BiH zastupaju osumnjičene i optužene, u štrajku su od 1. avgusta, jer smatraju da ne dobijaju dovoljno novca za taj posao.

Naime, Odluku o naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o krivičnom postupku BiH donio je Savjet ministara BiH u februaru 2005. godine i do sada je izmijenjen samo član koji se odnosi na naknade prevodiocu za prevođenje pismena, dok su advokati ostali "kratkih rukava", uprkos inflaciji u proteklih 20 godina, zbog čega su stupili u štrajk.

"Predložene izmjene i dopune Odluke su inicirale advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, koje su Ministarstvu pravde BiH dostavile zajednički zahtjev za izmjenu Odluke, s obrazloženjem da se naknada propisana Odlukom nije mijenjala od 2004. godine", naveli su iz Ministarstva pravde BiH.

Kao razloge za povećanje naknada, advokatske komore su naglasile novonastale promjene koje utiču na povećanje troškova obavljanja pravnih usluga, povećanje stope inflacije za 50 odsto za koliko je opala kupovna vrijednost novca, te da su se u toku proteklog perioda redovno usklađivala primanja u javnom i realnom sektoru, dok su nagrade za zastupanje advokatima ostale na istom nivou kao prije 20 godina.

"Takođe je istaknuto da je prosječna neto plata u BiH u 2004. godini iznosila 509 KM, a da je u prvom polugodištu 2023. godine iznosila 1.244 KM", pojašnjeno je u predloženim izmjenama Odluke.

Kako ističu iz resornog ministarstva, nakon razmatranja zajedničkog zahtjeva advokatskih komora, zaključeno je da bi prihvatanjem zahtjeva i uvrštavanjem predloženih izmjena u Odluku došlo do značajnog povećanja nagrada za advokate u odnosu na isplate po važećoj odluci, što iziskuje dodatna finasijska sredstva.

"Međutim, imajući u vidu da je pravo na odbranu jedno od osnovnih prava proklamovanih kako Ustavom BiH, tako i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i drugim međunarodnim aktima kojima se štite ljudska prava, iz advokatskih komora uvjeravaju da je adekvatna nagrada braniocima za zastupanje u direktnoj vezi sa kvalitetnom, efikasnom i efektivnom odbranom. U zajedničkom zahtjevu je istaknuto i da se mora uzeti u obzir da se pred Sudom BiH sudi za najteže oblike krivičnih djela, uključujući i ratne zločine i organizovani kriminal, a nagrada za zastupanje pred Sudom BiH je niža od nagrade za zastupanje pred okružnim i kantonalnim sudovima u entitetima", navedeno je u prijedlogu izmjena Odluke.

Ministartsvo pravde BiH je, stoga, pripremilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o krivičnom postupku BiH.

Tako se, između ostalog, povećava nagrada za sastavljanje prigovora protiv optužnice sa 50 odsto na 100 odsto od važeće nagrade propisane sadašnjom odlukom, a koja iznosi 260 bodova - odsjek I za ratne zločine, 200 bodova - odsjek II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, te 120 bodova - odsjek III za sva ostala krivična djela u nadležnosti suda.

"Kao razlog za povećanje nagrade navodi se da sastav prigovora protiv optužnice predstavlja izuzetno zahtjevnu procesnu radnju, koja pored analize same optužnice, zahtijeva i analizu svih dokaza", ističe se u prijedlogu izmjena odluke.

Pritom, to nije sve što bi advokati trebali dobiti, jer se novom odlukom propisuje i nagrada za sastavljanje izjašnjenja povodom kontrole opravdanosti mjere pritvora ili mjera zabrane.

Povećava se predviđenim izmjenama i nagrada sa dosadašnjih 10 odsto na 20 odsto za sve radnje iz Odluke, koje su preduzete po advokatu dok pritvor traje, ukoliko se osumnjičeni ili optuženi nalazi u pritvoru.

Propisuje se i nagrada za izgubljeno vrijeme advokatu čije je sjedište advokatske kancelarije udaljeno od sjedišta Suda BiH ili mjesta gdje se izvršava određena krivično-procesna radnja više od 50 km, i to za svaki započeti sat putovanja u visini od 10 bodova.

"Razlog za navedenu dopunu je postizanje ravnopravnosti između advokata koji imaju sjedište kancelarije u Sarajevu i ostalih advokata koji gube značajno vrijeme radi putovanja do Suda BiH", ističe se u prijedlogu izmjena Odluke.

Pritom, kako dodaju, izmjenom u članu 37. Odluke povećala bi se vrijednost boda sa tri KM na pet KM, a kao razlog navodi se da je Odluka donesena 2004. godine i da od tada vrijednost boda nije mijenjana.

"S obzirom da je za provođenje Odluke potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva, u fazi izrade izmjena i dopuna Odluke, zatraženo je od Suda BiH, kao organa koji provodi odluku, da sačini projekciju potrebnih dodatnih finansijskih sredstava za koja se mora zatražiti saglasnost od Ministarstva finansija i trezora", ističe se u prijedlogu izmjena odluke.

Kako su dodali, prema odgovoru Suda BiH, za sprovođenje odluke u skladu sa izmjenama i dopunama koje se predlažu, ukupna projekcija potrebnih finansijskih sredstava biće uvećana u rasponu od 100 do 120 odsto u jednoj kalendarskoj godini.

"Prema trenutnim projekcijama, za troškove branilaca po službenoj dužnosti i troškove oslobađajućih presuda u 2025. godini će biti potrebna ukupna sredstva od 3.300.000 KM. Računajući da bi usvajanje izmjena i dopuna Odluke uticalo na povećanje tih troškova u rasponu od 100 do 120 odsto, to bi značilo da je u budžetu Suda BiH za ovu svrhu za 2025. godinu potrebno osigurati sredstva u ukupnom iznosu između 6.820.000 KM i 7.260.000 KM, odnosno dodatna sredstva od 3.300.000 do 3.960.000 KM", ističe se u prijedlogu izmjena odluke.

Računica pokazuje da bi na mjesečnom nivou, s obzirom na predloženo povećanje, bilo potrebno osigurati dodatna sredstva od 300.000 KM do 350.000 KM.

"Uz podsjećanje na nepredvidivost, odnosno nemogućnost dostave precizne procjene potrebnih sredstava, s obzirom na neizvjesnost broja okončanih predmeta u toku kalendarske godine, kao i na vrstu donesenih odluka, broja osuđujućih, odnosno oslobađajućih presuda, od kojih parametara u znatnoj mjeri zavisi i visina potrebnih finansijskih sredstava, za sprovođenje izmjena Odluke biće potrebno osigurati dodatnih od 3.300.000 do 3.960.000 KM", navodi se u prijedlogu izmjena odluke.

