"Država se ne može graditi preko međunarodnog intervencionizma"

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da se država ne može graditi preko međunarodnog intervencionizma.

Na pitanje da prokomentariše izjavu nekadašnjeg visokog predstavnika u BiH Kristijan Švarc Šilinga da bi međunarodna zajednica, predvođena zemljama Kvinte, trebalo odmah da reguje i donese odgovarajuće mjere, kojima bi izvršili pritisak da parlament Srpske povuče usvojene zaključke u vezi sa učešćem njenih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH, Cvijanovićeva je rekla da je to samo potvrda onoga što je rekla obraćajući se u Narodnoj skupštini.

"BiH je zaista unesrećena zemlja kad se priziva intervencionizam međunarodnog faktora umjesto da se otvori proces široke, pravedne i konstruktivne reforme pravosuđa. Rekla sam da Bošnjaci i stranci uvijek pričaju istu priču, a to je samo pozivanje na intervenciju stranaca", istakla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Republike je ukazala da to znači da je BiH osuđena na propast, jer pravna država nije cilj, kao što nije cilj ni pravljenje ambijenta u kojem bi se gradilo kakvo-takvo povjerenje između naroda.

"Znači, nije cilj ni EU, jer da jeste onda bi nam pomagali da rješavamo probleme i gradimo dogovor umjesto da dolivaju ulje na vatru, kao što to sada radi Švarc Šiling. Politika dvostrukih aršina je već toliko zatrovala naše odnose, da ni oni koji su imali neku vjeru da se to može popravljati, više u to ne vjeruju", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da se država ne može graditi preko međunarodnog intervencionizma. "Pokušali su na taj način i evo gdje smo stigli", zaključila je predsjednik Republike Srpske.