Država zaštitila zgradu koja više ne postoji

SANSKI MOST - Časom istorije i polaganjem cvijeća u petak je u Sanskom Mostu obilježena 79. godišnjica od održavanja drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a u ovom gradu.

Tim povodom brojne delegacije položile su cvijeće na mjesto gdje se nalazila zgrada u kojoj je održan taj istorijski događaj, a istoričar Enes Dedić podsjetio je da je tada donesena Deklaracija o ravnopravnosti naroda i građana u Bosni i Hercegovini, u to vrijeme veoma važan dokument.

"Bio je to po mnogo čemu jedinstven istorijski dokument koji je išao ispred svoga vremena. On je garantovao punu ravnopravnost i uključenost u politička dešavanja Srba, Hrvata i Muslimana, kasnije Bošnjaka, ali i ostalih naroda i narodnosti, te bio u potpunom skladu sa najvišim demokratskim vrijednostima i tekovinama. Taj dokument je anticipirao kasnije civilizacijske vrijednosti na kojima se temelji današnja Evropska unija, a donesen je u vrijeme kada je širom Evrope bjesnio rat", istakao je Dedić.

On se kritički osvrnuo na to što zgrada u kojoj je održan ovaj istorijski događaj, i pored mnogobrojnih najava i obećanja, do danas nije obnovljena.

"Bosna i Hercegovina je puna paradoksa, pa je tako paradoks i to što je ova zgrada stavljena pod zaštitu države, a objekat ne postoji, nisu ostali ni temelji. To što još nije obnovljena svjedoči i o tome kakav je naš stvarni odnos prema prošlosti. Ozbiljna država, koja drži do svoje istorije, morala bi povesti računa da se jedna takva istorijska građevina obnovi u autentičnom obliku kako je nekada izgledala", smatra Dedić.

Inače, ova zgrada, koja je izgrađena u periodu Kraljevine Jugoslavije kao Sokolski dom, srušena je tokom proteklog rata.