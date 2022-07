Dudaković ne može na suđenje zbog zdravlja, a može da vozi - učestvovao u udesu

BANJALUKA, SARAJEVO - I dok ljekari tvrde da bivši komandant Petog korpusa Armije BiH Atif Dudaković nije u stanju da dolazi i prati suđenje po optužnici koja ga tereti za ubistva Srba u Krajini, to ga nije spriječilo da sjedne za volan i vozi pa čak i da učestvuje u saobraćajnoj nesreći, saznaje “Glas Srpske”.

Suđenje u predmetu “Atif Dudaković i drugi” je nastavljeno u martu u Sudu BiH, nakon dvije godine pauze zbog pandemije virusa korona, ali je proces i dalje gotovo na početku, jer on ne prisustvuje ročištima zbog zdravstvenog stanja, kako tvrdi odbrana, a čekaju se i određeni nalazi vještaka. Da je on doživio nesreću, za “Glas” je potvrdio njegov advokat Asim Crnalić.

"Upravo zbog toga što je u lošem zdravstvenom stanju imao je saobraćajnu nesreću. Ne znam kada je to tačno bilo, niti gdje, a nedavno sam i ja saznao. Upozorio sam ga da ne smije voziti, jer zaista nije čovjek koji smije da vozi jer ima tri vrste terapija. On je bolesnik i to ozbiljan bolesnik", rekao je Crnalić.

Iz Srpske, s druge strane, navode da je istina potpuno drugačija. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić podsjeća da su, u skladu sa svojim nadležnostima, aktivno učestvovali u istrazi i dostavili brojne dokaze o zločinima pod Dudakovićevom komandom u zapadnokrajiškim opštinama.

"Postoji očigledna bojazan za Dudakovića i odbranu, imajući u vidu sve dokaze i izjave svjedoka, da je osuđujuća presuda jedina realna. Jasno nam je da koriste sve da bi produžili proces, da ne dođe do osuđujuće presude. Potpuno je nevjerovatno da je, prema informacijama koje smo dobili, on vozio automobil i imao saobraćajnu nesreću. Dakle, može da vozi, ali ne može da učestvuje u sudskom procesu. Istina je da može", kazao je Kojić.

Ne može se, kaže, oteti mišljenju da Sud BiH ima prste u svemu.

"I kada su počela ročišta poslije prvog talasa korone, jedino koje je bilo stopirano je upravo u predmetu “Dudaković”. Uputili smo pismo predsjedniku Suda BiH, nudili čak i da snosimo troškove testiranja za lica koja će toga dana biti prisutna na ročištu u Sudu BiH", podsjetio je Kojić.

Sada, dodaje, kada se došlo u situaciju da se sa grupom postupajućih tužilaca dolazi do optužnica, na scenu je stupio Sud BiH.

"Insistiramo na tome da se brže radi. Neke nalaze vještaka, doktora čekamo po tri, četiri mjeseca, što je apsurdno i nevjerovatno. Ako nije sposoban, sve to je mogao pribaviti dok nisu održavana ročišta, ali se čekalo prvo da Sud maksimalno oduži proces zbog pandemije, da bi sada ušli u fazu da se ponovo svjesno odugovlači", istakao je Kojić.

Crnalić je, reagujući na te optužbe, podvukao da Centar nije adresa za davanje ocjena da li je Dudaković sposoban ili ne da prati proces.

"Nalazi i mišljenja su predavani Sudu te je ocijenjeno da postoje razlozi zbog kojih u iduća četiri mjeseca ne može da prisustvuje glavnoj raspravi, a nakon toga ćemo vidjeti. Nadam se da će mu zdravlje biti bolje", poručio je Crnalić.

Dudaković, koji je rukovodio operacijom “Sana 95”, uhapšen je u Bihaću u aprilu 2018, a proces protiv njega i ostalih je počeo godinu kasnije. Izjasnio se da nije kriv, a mnogi u RS podsjećaju na snimak napada na Bosanski Petrovac i naredbu da kolju, pale, siluju, ubijaju sve što je srpsko.

Posljednje ročište je održano u ponedjeljak, ali se Dudaković, ni vještak nisu se pojavili. Rečeno je da bi nalazi vještaka mogli biti za četiri mjeseca, tako da novo ročište očekuju u decembru. Sudija Željka Marenić navela je da je Dudaković dostavljao dokumentaciju prema kojoj mu zdravlje nije bolje te da mu je zbog onkološke i kardiološke bolesti preporučeno strogo mirovanje.

Optužnica

Osim Atifa Dudakovića za zločine u Bosanskom Petrovcu, Bosanskoj Krupi, Ključu, Sanskom Mostu terete se i Ekrem Dedić, Sanel Šabić, Ibrahim Šiljdedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Edin Domazet, Ejub Konježić, Ibrahim Nadarević i Said Mujić. Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, uglavnom starijeg životnog doba, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni. Protiv Aleta Hodžića predmet je razdvojen zbog nalaza vještačenja.