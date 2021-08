Duraković korak do smjene, dan D 15. septembar

SREBRENICA - Na sjednici Kolegijuma Skupštine opštine (SO) Srebrenica danas je izglasan dnevni red naredne Sjednice SO, koji uključuje i tačku dnevnog reda koja se odnosi na smjenu predsjednika SO Ćamila Durakovića.

Kako nezvanično saznaju "Nezavisne", svih osam Srba je na Sjednici Kolegijuma glasalo "Za", dok su četiri Bošnjaka bila "protiv".

Prethodno su odbornici srpske nacionalnosti u SO Srebrenica dostavili prijedlog za opoziv Durakovića s mjesta predsjednika te Skupštine.

O smjeni Durakovića trebalo bi da se odlučuje na narednoj sjednici lokalnog parlamenta, koja će, kako je planirano, biti održana 15. septembra.

"Podnosnimo prijedlog za opoziv predsjednika SO Srebrenica. Prijedlog podnosimo zbog neprimjerenog i nedoličnog ponašanja i istupa predsjednika Skupštine putem medija gdje nastupa u svojstvu funkcionera Skupštine, a ne u svoje lično ime, te kršenja poslovnika u vezi sa zakazivanjem sjednica SO", navedeno je u prijedlogu dostavljenom Kolegijumu SO.

Kako su dodali, razlog za opoziv je uzastopno kršenje Ustava Republike Srpske, negiranje Republike Srpske, te omalovažavanje funkcionera Milorada Dodika i Nenada Stevandića.

Momčilo Cvjetinović, predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Srebrenica, rekao je da je još na prošloj sjednici SO donesen zaključak da se na dnevni red uvrste dvije tačke dnevnog reda, a to su odluka o razrješenju predsjednika SO, te o izmjeni Statuta, koji je, kako kaže, štetan po Srbe.

"Uvjeren sam da će 15 srpskih odbornika glasati i za jedno i za drugo. Da je bilo mudrosti i dogovora, Ćamil Duraković ne bi ni bio predsjednik SO", rekao je Cvjetinović za "Nezavisne novine".

I opštinski načelnik Mladen Grujičić smatra da Duraković nije trebao ni biti izabran za predsjednika SO.

"Razloga je mnogo i oni su poznati i javnosti i odbornicima koji su, nažalost, digli ruku za postavljanje Durakovića", rekao je za "Nezavisne " Grujičić, te dodao da je Duraković, nekoliko dana nakon izbora, pokazao šta misli o srpskom narodu.

Duraković je, podsjetimo, ranije izjavio da odbornici iz srpskih stranaka "jednim oblikom političkog nasilja pokušavaju promijeniti legitimnu volju Bošnjaka".