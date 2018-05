Duraković prikupio potpise za kandidaturu za predsjednika RS

SREBRENICA – Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice, objavio je danas da je prikupio više od 3000 potpisa za kandidaturu za predsjednika RS na predstojećim izborima.

U objavi na Facebooku, Duraković je istakao da je ponosan na povjerenje koje su mu građani ukazali.

“Prikupljajući potpise bio sam uz sve vas. Ljudi lakše okrenu glavu na desno i lijevo i požele mir s vama, nego da gledaju visoko gore dok im se obraćate. Ponosan sam sto ste mi ukazali svoje povjerenje, i što ste mi poželjeli sreću i uspjeh ovakvom kakav jesam. Obraćajući vam se, bez previše razmišljanja ste pristajali dati svoju podršku, ali moram spomenuti i one koji su se bojali “stranke", prijetnji, pa su molili da niko ne sazna itd. Na kraju, podrška je podrška. Treba podržati ono za šta mislite da je dobro”, napisao je Duraković.

Naveo je da neće odustati od namjere da se kandiduje na izborima, uprkos pritiscima.

„Ja od ovog neću odustati, jer se ponosim ovom odlukom. Neću stati uprkos pritiscima, jer nisam sebičan dok pokušavam stići do cilja. Želim da ispoštujem ove tri hiljade i nešto imena i prezimena, koji su svoju podršku dali kad mi je bilo najpotrebnije, one koji mi pružaju podršku svakodnevno, kao i one koji će svoju podršku dati u oktobru. Svi oni su mi dodatni motiv i vjetar u leđa. Koliko god neko pokušao spriječiti sudbinu, samo joj krči put. Ne trudite se uzalud, jer s druge strane stoji čovjek koji ne odustaje“, istakao je Duraković.

Na kraju, zahvalio se svima koji su ga podržali.

Duraković je još u februaru najavio da će se na predstojećim izborima u BiH planiranim za oktobar kandidovati za predsjednika RS s ciljem, kako je rekao,"demokratske i nenasilne" promjene stanja u RS i cijeloj BiH.

Duraković je 2016. godine izgubio na lokalnim izborima u Srebrenici, kada ga je u izbornoj trci pobijedio Mladen Grujičić.