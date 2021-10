Džaferović: BiH će prevazići krizu, a Dodik mora otići s političke scene

SARAJEVO - Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović rekao je danas da se BiH nalazi u najtežoj krizi od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali je naglasio da nema sumnje u tom da će BiH tu krizu prevazići.

Gostujući kao uvodničar na redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi "Izgradnja demokratskih institucija, borba za suverenitet i udari na ustavni poredak države BiH", rekao je da kao jedan od najodgovornijih ljudi prati kompletnu situaciju i analizira je zbog čega je uvjeren da će BiH izaći iz ove krize.

"Blokada rada bh. institucija trenutno je najveća opasnost za BiH. To je najvažnija stvar koju je potrebno riješiti jer s blokadom institucija ništa nije moguće uraditi. Previše je to važno za BiH, region i svijet da bi se neodgovorni političari igrali s funkcioniranjem institucija", dodao je.

Ali, bez obzira na ove faktore izrazio je uvjerenje da će BiH nastaviti svoj razvoj te krenuti na svom putu ka NATO-u i Evropskoj uniji kao i dostići ukupne društvene reforme koje građani očekuju.

"Bez obzirana to koliko kriza bila teška, nisam naivan kada ovo govorim i dobro pratim situaciju, ali siguran sam da će institucije profunkcionirati, oni koji nisu tu vratit će se u institucije i oni koji blokiraju procese morat će prestati s tim", naglasio je Džaferović.

Prokomentirao je i nedavno usvojenu deklaraciju Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) kazavši da je u pitanju opasan dokument i nalazi se na tragu onoga što su i do sada usvajali na odborima te stranke, ali je razlika u tome što se otišlo i korak dalje u operacionalizaciji tog dokumenta.

Podsjetio je da je Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o lijekovima kojim se pokušava van snage staviti državni Zakon o lijekovima, ali Džaferović kaže da taj zakon usvojen u Skupštini RS neće imati pravnu snagu i ne može suspendovati državni zakon niti značaj i kapacitet državne Agencije za lijekove i medicinska sredstva jer entitet ne može derogirati državne zakone.

"Najveću štetu će imati građani RS, jer za upotrebu bilo kojeg lijeka odobrenje mora dati državna agencija i svako ko to pokuša mimo nje učiniti počinit će u stvari krivično djelo i nanijet će građanima štetu. No zabrinjava prijetnja silom u toj deklaraciji i to predstavlja upozorenje svima u međunarodnoj zajednici koji su garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma i nama u BiH" upozorio je Džaferović.

Lider SNSD-a Milorad Dodik neće uspjeti s vraćanjem državnih nadležnosti na entitetski nivo, dodaje Džaferović, ovim samo može pokopati mir i sigurnost u cijelom regionu, a ono što govori Dodik nije primjereno nijednom političaru zbog čega Dodik mora otići sa političke scene u BiH.

"Tako veliki stepen destrukcije u njegovom govoru i konkretnim postupcima je nešto što ne treba nikome u BiH. To ne treba ni Republici Srpskoj, niti onima za koje Dodik tvrdi da ih predstavlja. Institucije BiH će odgovoriti na ove izazove jer su dužne štiti suverenitet i teritorijalni integritet BiH", podvukao je član Predsjedništva BiH.

Komentarisao je i ovosedmične pregovore u vezi s izmjenama Izbornog zakona BiH kazavši da je najveći problem blokada institucija i to je osnovno što se treba riješiti, ali napominje da BiH mora implementirati odluke Evropskog suda za ljudska prava.

"Moramo omogućiti svim građanima da imaju demokratski pristup kandidiranja za Predsjedništvo BiH i domove naroda jer oni koji nisu konstitutivni sada nemaju tu mogućnost", istakao je Džaferović.

Naglasio je i da visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit ima obavezu da štiti Dejtonski mirovni sporazum te se ne treba libiti da zaštiti sve vrijednosti BiH, a Džaferović ne sumnja da će to i učiniti. Možda je preoprezan zbog udara na njega, kaže, ali ti udari i jesu smišljeni kako bi umanjili njegovu akciju.

Nije htio davati više komentara na izjavu ministra odbrane Republike Hrvatske Maria Banožića, koji je optužio predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da je htio poslati vojsku u BiH, naglašavajući da je u pitanju vrlo ozbiljna informacija za koju očekuje objašnjenje.