Džaferović: BiH neće dozvoliti paternalistički odnos susjednih država

​SARAJEVO - Bosna i Hercegovina nikada nije vodila agresivnu politiku ni prema jednom od svojih susjeda i uglavnom je u problemima s njima zbog njihovog paternalističkog odnosa, izjavio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.

"Mi, uglavnom, imamo problema s našim susjedima zbog toga što oni pokušavaju da se paternalistički odnose prema BiH, da ne poštuju BiH. E neće moći tako. Naši odnosi sa susjedima se mogu graditi samo na principima međusobnog uvažavanja, poštivanja, reciprociteta i tamo negdje postoji nešto sporno na principima međunarodnog prava", rekao je Džaferović komentarišući odnose između Sarajeva i Zagreba, koji su zategnuti nakon navodne izjave hrvatske predsjednice da "BiH vodi agresivnu politiku prema Hrvatskoj".

Džaferović je istakao da su BiH i Hrvatska države koje su upućene upućene jedna prema drugoj te smatra da između te dvije države treba da postoji dijalog kako bi se rješavala sva otvorena pitanja.

"BiH od Hrvatske ne traži ništa što joj ne pripada po međunarodnom pravu. Nije agresivno, a predsjednica Hrvatske je kazala da je i to u spektru agresivnog, ako BiH pokušava da ostvari svoja prava na moru, ako BiH diže svoj glas i kaže sačekajte s izgradnjom Pelješkog mosta da definiramo koridor koji je izvan bilo čijeg suvereniteta u skladu s međunarodnom konvencijom od Neumskog zaljeva do otvorenog mora. Nije agresivno ako BiH kaže nemojte našu zemlju da krčmite, nemojte donositi zakone kojima pokušavate da otuđujete tu imovinu, imovinu države BiH, pravnih i fizičkih lica iz BiH u Hrvatskoj. Nije agresivno ako kažemo nemojte odlagati nuklearni otpad u blizini granice BiH, nemojte da nas trujete. Nije agresivno ako kažemo priznajte prava naših randika koji su do devedesetih godina radili u Hrvatskoj. Agresivno je ako se tome suprotstavljate. Ako je bilo šta sporno, zato postoje međunarodne prave instance", rekao je Džaferović.

Dodao je da je, ukoliko se sagledaju sve okolnosti, "jasno ko je u svemu ovome agresivan, a ko je miroljubiv".

"BiH je potpuno miroljubiva, mi vodimo takvu politiku i nastavićemo da vodimo takvu politiku, ali nećemo dozvoliti nikome da nas potcjenjuje i da se prema nama paternalistički odnosi", poručio je član Predsjedništva BiH.

Odnosi između BiH i Hrvatske dodatno su zategnuti i nakon što je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tokom nedavne posjete Izraelu navodno izjavila da je "BiH nestabilna država pod utjecajem militantnog islama".

Izraelski list "Jerusalem Post", objavio je kako hrvatska predsjednica tokom posjete Izraelu, rekla da je BiH "vrlo nestabilna i da su je u određenom pogledu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama".

Grabar-Kitarović je odgovarajući na pitanje novinara u Jerusalemu nešto kasnije demantovala da je govorila o BiH u ovom kontekstu.

Izraelski list je u srijedu poslijepodne sa svoje internetske stranice uklonio dio spornog članka novinarke koja je hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović pripisala izjave.

Nakon sporne izjave hrvatske predsjednice Ured člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića pozvao je ambasadora Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivana Sabolića na hitan sastanak. Na spornu izjavu reagovali su političari u BiH, Hrvatskoj, Bošnjačko narodno vijeće, Hrvatski narodni sabor, brojni analitičari, novinari, te građani BiH.