Džaferović: BiH svakog dana sve više ide naprijed

"Država postoji zbog ljudi, ako su ljudi sretni u nekoj lokalnoj zajednici, ako u njoj nema previše problema, ako ljudi vole da dolaze u nju jer je mjesto ugodnog življenja, onda je to nešto što je za svaku pohvalu", poručio je bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović na svečanoj sjedinici povodom Dana opštine Vogošća.

Kazao je da ta lokalna zajednica mjesto ugodnog življenja, te poželio još bolji razvoj, prije svega ekonomski.

"Ja ću s ove strane učiniti sve što mogu da vam u tome pomognem. Želim da još više razvijate infrastrukturu i da napredujete na svakom planu. Zadatak svakog nivoa vlasti je da vodi računa o svakom građaninu. Svakom načelniku, u koju god sredinu sam došao, kazao sam da mora znati stanje u svakom haustoru u svakom stanu, u svakoj kući, u svakoj ulici, da bi mogao blagovremeno riješavati probleme, to su zaista pravi rukovodioci lokalne zajednice", istakao je Džaferović.

Poručio je da želi da cijela Bosna i Hercegovina bude mjesto ugodnog življenja, jer "za to postoje uvjeti".

"Bosna i Hercegovina kada su resursi u pitanju nema ničega previše i ja o tome vrlo često govorim, ali Bog joj je dao svega što je potrebno za jedan ugodan život nas negdje oko četiri miliona. Ako se stvari u BiH postave tako da se resursi koriste na najbolji mogući način, kako bi smo svi u BiH imali to mjesto ugodnog življenja, to je moguće i to će na kraju tako biti bez obzira na sve probleme sa kojima se BiH susreće", kaže Džaferović.

On je rekao da BiH svakoga dana sve više ide naprijed. Poručio je da institucije BiH trebaju svima jake, snažne, stabilne.

"Bosna i Hercegovina ide putem reintegracije i integracije u Evropsku uniju i NATO savez. Uz sve poteškoće napravili smo značajan iskorak kada je u pitanju naše članstvo u NATO savez i nismo dozvolili da se skrene s tog puta, a bili su jaki udari. Mi smo na svom evropskom putu i nastavit ćemo da koračamo dalje. Treba jačati ekonomiju, praviti što više radnih mjesta kako bi cijela BiH bila mjesto ugodnog življenja", zaključio je Džaferović.