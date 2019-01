Džaferović: Dobili smo snažnu podršku, na nama je da pokrenemo procese

BRISEL - Ono što se juče moglo vidjeti na samom početku i tokom sastanka s gospođom Mogerini, danas je samo i potvrđeno - postoji snažna opredijeljenost institucija EU za ubrzan put Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Evropskoj uniji, rekao je danas nakon sastanaka u Briselu Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH.

Potom je govorio i o temama današnjih razgovora sa komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanesom Hanom, a potom i sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom.

''Od specifičnih pitanja, tu je formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini i članstvo u NATO savezu. Oba pitanja, ja sam o tome govorio, tiču se vladavine prava. Pitanje koje je za mene posebno značajno bilo je regionalna politika i rješavanje otvorenih pitanja koje Bosna i Hercegovina ima sa susjedima. Ono što treba da prakticiramo, je da, gdje god nemamo saglasnost, da se primjenjuje međunarodno pravo. Dobili smo snažnu podršku kao članovi Predsjedništva, na nama je da pokrenemo sve ove procese o kojima sam govorio'', rekao je Džaferović danas u Briselu, prenosi N1.

Član Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda Željko Komšić rekao je nakon sastanka da je njegov utisak pozitivan, poručivši da se pitanje izmjena izbornog zakona mora rješavati u BiH.

''Pred nas se postavljaju zahtjevi izmjene izbornog zakonodavstva bez preciziranja pravca u kojem to treba da ide. To je naš problem, naša stvar. Izmjene izbornog zakonodstava podrazumijevaju političke i tehničke stvari. Tusk nam je rekao da je vrlo bitno da odnosi u Bosni i Hercegovini trebaju ostavljati pozitivan utisak kada je riječ o cijelom putu BiH. To je jedan faktor koji ne treba zanemariti. Proces pomirenja mora biti jasnije izražen i bolje vidljiv. Pominjani su neki primjeri iz evropske historije koje bismo mi trebali slijediti. Moj utisak je pozitivan, raspoloženje u Briselu postoji, manje - više je sve u našim rukama'', rekao je Komšić i dodao:

''Moj utisak nakon svega, jeste da postoji jedno dobro raspoloženje u Evropskoj komisiji i među zvaničnicima Evropske unije da Bosna i Hercegovina dođe od kandidatskog statusa. Naravno, to nije dovolno, ima još stvari koje treba uraditi'', poručio je Komšić, javlja N1.

Članovi Predsjedništva BiH Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović danas, drugog dana posjete Briselu, sastali su sa komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanesom Hanom, a potom i sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom.