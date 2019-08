Džaferović: Dodik rekao da će tražiti od NS RS da povuče neke odluke

SARAJEVO - Bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kazao je danas novinarima da je sjednica Predsjedništva otkazana jer je srpski član Milorad Dodik povukao zahtjev za vanrednu sjednicu, obzirom da su svi ostali pri svojim stavovima kada je u pitanju ANP i predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Kazao je da je Dodik rekao da će ukoliko ne dođe do dogovora do 5. septembra, kada je rok za implementaciju potpisanih principa Sporazuma za formiranje vlasti, tražiti od Narodne skupštine Republike Srpske da povuče odluku RS kada je u pitanju Zakon o odbrani, odnosno one odluke o nadležnostima koje su prenesene sa Republike Srpske na BiH.

"Dodik je kazao da ukoliko ne bude dogovora do 5. septembra, onda će biti sazvana Skupština Republike Srpske i da će se tu raspravljati oko povlačenja saglasnosti da nadležnosti BiH za pitanje odbrane Bosne i Hercegovine, VSTV-a i Uprave za indirektno oporezivanje. Kazao sam na to da niko nikome ne treba da prijeti, da to neće biti dobar potez.", poručio je on.

Upitan da kaže šta to može značiti za BiH Džaferović je rekao da ne može značiti ništa, jer, kako kaže, da bi se te odluke povukle o tome moraju odlučiti oni koji su učestvovali u njihovom donošenju a i Parlament BiH.

Međutim, rekao je, to ipak može imati posljedice, a te posljedice bi trpjeli i građani cijele BiH.