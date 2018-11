Džaferović: Dodikovo pismo Trampu ne predstavlja stav Predsjedništva BiH

SARAJEVO - Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović ogradio se od pisma predsjedavajućeg Predsjedništva BH Milorada Dodika upućenog predsjedniku SAD-a povodom nejgove čestitke za Dan državnosti.

"Pismo koje je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu ne predstavlja stav Predsjedništva Bosne i Hercegovine, niti odslikava zvaničnu politiku Bosne i Hercegovine. Pismo se može posmatrati jedino i isključivo kao pojedinačni stav Milorada Dodika.

U pismu je izneseno nekoliko proizvoljnih i netačnih ocjena, tvrdi Džaferović.

"Navedeno je da 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine nije 'regulisan bilo kakvom relevantnom odlukom kao praznik', što je netačno. Dejtonskim mirovnim sporazumom je predviđen kontinuitet pravnih propisa Republike Bosne i Hercegovine, sve dok Parlamentarna skupština BiH po nekom pitanju ne odluči drugačije. Budući da to do danas u slučaju zakona o praznicima nije urađeno, moraju se primjenjivati zakoni koji su važili u Republici Bosni i Hercegovini. To znači da se 1. mart zakonski obilježava kao Dan nezavisnosti, a 25. novembar kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. To je svojom odlukom 2017. godine potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Stoga nepriznavanje ovih praznika predstavlja kršenje zakona", piše u saopštenju člana Predsjedništva BiH.

U pismu je navedeno i da Bosna i Hercegovina nije donijela "nikakvu odluku o učlanjenju u NATO". I to je, kaže Džaferović, netačno.

"Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je 28. septembra 2005. godine Zakon o odbrani, u čijem članu 84. se jasno i precizno navodi: 'Parlamentarna skupština, Savjet ministara, Predsjedništvo, te svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, provešće potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a'. Takođe, u junu 2009. godine, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović je u ime Predsjedništva BiH podnio generalnom sekretaru NATO-a zahtjev za prijem Bosne i Hercegovine u Akcioni plan za članstvo (MAP)", zaključuje Džaferović.

Podsjećamo, predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je pismo predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu povodom čestitke koju mu je Tramp uputio za Dan državnosti BiH.