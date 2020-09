Džaferović: Imamo dobre vijesti za BiH

BRISEL - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je danas da će EU sljedeće nedjelje objaviti izvještaj o paketu ekonomske podrške Zapadnom Balkanu i najavio da će detalje tog paketa u glavnim gradovima regiona naredne sedmice predstaviti evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varheji.

Džaferović je, poslije sastanka tročlanog Predsjedništva BiH sa evropskim zvaničnicima u Briselu, rekao novinarima da ima dobre vijesti za BiH i da će EU sljedeće nedjelje objaviti dva izvještaja - jedan koji se tiče proširenja i drugi koji se tiče paketa ekonomske podrške Zapadnom Balkanu.

On je dodao da su tema sastanaka bili i "mini-Šengen" i migracije i najavio da će šef diplomatije EU Žozep Borel prisustvovati obilježavanju godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH.

"Kada je u pitanju proširenje Unije, na svim sastancima kazano je da je BiH napravila značajne iskorake u realizaciji 14 prioriteta EU i da BiH treba da nastavi da radi na ispunjavanju svih obaveza iz tih 14 prioriteta", rekao je Džaferović.

On je naveo da, ako to bude tako, BiH može da očekuje status kandidata tokom 2021. godine.

Kada je u pitanju paket ekonomske podrške Zapadnom Balkanu, Džaferović je rekao da će njega sljedeće sedmice predstaviti evropski komesar za susjedsku politiku.

"To vrlo značajan paket koji treba da značajno podrži infrastrukturu, energetski i ekološki razvoj cijelog regiona Zapadnog Balkana. Od toga dobar dio se odnosi na BiH. O detaljima će iduće sedmice u svim glavnim gradovima država Zapadnog Balkana govoriti evropski komesar za susedsku politiku", naveo je Džafervić.

On je naglasio da se u Briselu razgovaralo i o drugim temama, prije svega o migracijama.

"BiH je opterećena problemom ilegalnih migracija. Ona će imati punu podršku EU da se što uspješnije nosi sa tim problemom", rekao je Džaferović.

Kako je naveo, Evropska komisija je pripremila novi plan za rješavanje pitanja migracija o kome se trenutno razgovara unutar EU.

"On će pomoći da se BIH uspješno nosi sa problemom migracija i da se smanji broj ilegalnih migranata u BiH", poručio je Džaferović

Predsjedavajaćui Predsjedništva BIH naglasio je da se danas govorilo i o pitanju regionalne saradnje.

"Nama je jasno rečeno da ono što se kod nas u BiH naziva 'mini Šengen' je realizacija četiri slobode na kojima počiva EU, da to nije zamjena za evropski put bilo koje države, već priprema tih država za članstvo u EU", poručio je Džaferović.

On je dodao da Predsjedništvo BiH pozdravlja tu inicjativu, koja već postoji između Srbije, Abanije i Sjeverne Makedonije.

"Mi smo kao članovi Predsjedništva, nakon svih ovih razgovora, spremni da podržimo takvu inicijativu, ali će konačna odluka biti na institucijama u BIH", rekao je Džaferović.

On je naglasio da je tema bilo i obilježevanje 25-godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, da je Predsjedništvo pozvalo Borela da dođe u BiH tim povodom i da je on to prihvatio,.

Džaferović je naglasio da članovi Predsedništva BiH smatraju da je ovo bila vrlo uspješna posjeta Briselu koja, kako je naveo, oslikava perspektivu svega onoga što će se u budućnosti dešavati kada je u pitanju evropski put BiH.