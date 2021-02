Džaferović: Kažu nam da sada vakcine nisu 10, već 50 dolara

SARAJEVO - Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kazao je da je ključni zaključak sastanka u Predsjedništvu da svi nivoi vlasti odmah stupe u aktivnost oko nabavke vakcina.

On kaže da BiH trebaju vakcine, ne trebaju objašnjenja zašto nema vakcina.

"Imamo novac, imamo sposobnost da to uradimo i to mora odmah da se uradi. Danas smo nadugo i naširoko razgovarali oko toga zašto nema vakcina, kakva je greška Kovaks, kakva je sve smutnja na međunarodnom tržištu kada je u pitanju kupovina vakcina, ali nama trebaju vakcine. I mislim da to ide u tom smjeru. Mi ćemo ovih dana putem EU, vezano za IPA fondove, dobiti 100.000 doza AstraZeneca vakcine, za cijelu BiH", kazao je Džaferović za "TVSA".

Dodao je da je informaciju o 100.000 doza AstraZeneca vakcina potvrdila ministar spoljnih poslova BiH a u četvrtak i predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija.

"Danas smo prihvatili pomoć iz Srbije od 5.000 doza ove vakcine. I evo već vidim da je Vlada FBiH na telefonskoj sjednici pozvala dobavljače da se prijave za nabavku vakcina, jer po sadašnjim zakonima vlade ne mogu biti ugovarači, nego mora postojati veleprometnik. I ja sam rekao neka se nađu ti veleprometnici. Ako postoji neki strah koji je izazvan zbog ove afere 'Respiratori' koju mi imamo u BiH, i ako postoji taj neki negativan psihološki odnos dobavljača kod nabavke vakcina – neka se angažiraju svi mogući kontrolni organi u ovoj državi. Neka prate procese. Neka se kupe vakcine, neka se narodu kaže pošto su te vakcine. Neka se objasni da se nije moglo ići ispod određene cijene i završena priča. Mi vakcine moramo da imamo", kazao je on.

Dodao je da je BiH vakcine preko Kovaks mehanizma plaćala 10,55 dolara po jednoj dozi, a da je preko Kovaksa i mehanizama EU naručeno više od 2 miliona doza.

"Danas smo čuli da nema isporuka preko tih mehanizama zbog toga što je nastala pometnja na međunarodnom tržištu, jer su se pojavili razni mešetari. Mnoge države žele da dobiju što prije što je moguće veću količinu doza da bi vakcinisali što veći broj svojih stanovnika. Cijene su počele da skaču i to je jedan od glavnih problema. Ali ovo nije izgovor. Nema izgovora. Mora se krenuti u nabavku vakcina. Ako je rješenje u izmjenama Zakona o javnim nabavkama neka ga promijene odmah. Dakle, neka se hitno sazove sjednica Parlamenta, Vijeća ministara. Kažu danas da nema potrebe da se mijenja taj zakon", kaže član Predsjedništva BiH.

Džaferović je kazao da se Predsjedništvo dosad nije uključivalo, jer su nadležne institucije imale aranžman sa programom Kovaks.

"Vi znate – ljudi iz Svjetske zdravstvene organizacije, iz Kovaks mehanizma, drže pres-konferenciju i kažu 'Bosna i Hercegovina će biti prva', pa će biti toliko doza, pa za prvu ruku 23.500 doza. Ništa od toga nema. Mi smo se uključili, kada smo vidjeli da je stiglo to pismo, u kojem praktično mi trebamo biti optuženi da nismo spremni. A jesmo spremni. Evo sutrašnjeg sastanka nema, otkazali su ga", kazao je.

Naglasio je da iako Predsjedništvo nema operativne nadležnosti – ne smije biti traženja izgovora u nadležnosti.

"Mi smo Predsjedništvo, kolektivni šef države. Ako nismo operativno nadležni, jesmo nadležni da pozovemo, da upućujemo, da zahtijevamo, da skrećemo pažnju javnosti, da tražimo da se uradi ono što treba da se uradi", kazao je.

"Dolazili su glasovi veletrgovaca koji kažu: 'Pa zašto bi se mi uključivali uopšte u to i zbog neke zarade, ne marže, neke provizije, koja je uobičajena i normalna kod ovakvih poslova, izlazali se nekom mogućem riziku napada ukupne javnosti i izgubili poslove koje inače redovno imamo, koji su nam komotni, koje obavljamo bez ikakvih problema.' Kako nam kažu, ja ne znam, ali kažu nam da cijena nije više 10, već da doseže i do 50 dolara. Treba do javnosti objasniti. Ali unatoč svemu tome nema opravdanja, vakcine se moraju nabaviti. I javnosti se mora kazati pošto su te vakcine. Javnost mora to da zna. Neka uključe sve moguće kontrolne mehanizme", kazao je Džaferović.

Komentarisao je i proces oko nabavke respiratora, kazavši da kao čovjek insistira da se sve moguće sumnjive radnje ispitaju do kraja.

"Sada je postupak u toku i nezgodno je bilo šta komentarisati, osim onoga što sam kazao na samom početku te afere, a i večeras sam zaista tog uvjerenja, i to kažem potpuno otvoreno – ja sam uvjeren da je premijer Novalić nevin, da premijer Novalić nije nikakav lopov, da nije organizator nikakve kriminalne grupe i uvjeren sam da će on dokazati svoju nevinost. Jer tako mislim", kazao je Džaferović.