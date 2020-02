Džaferović: Komšić nikoga nije obmanuo

SARAJEVO - Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH, rekao je da Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, nije nikoga obmanuo kada je u pitanju imenovanje stranog sudije u Ustavnom sudu BiH.

On je rekao da nije razgovarao sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom na temu korespodencije o sudiji kojeg je imenovao predsjednik Evropskog suda.

"Niti sam sa Dodikom razgovarao, niti mu bilo šta kazao, niti je neko iz njegovog kabineta razgovarao na tu temu. Sva tri člana Predsjedništva su od predsjednika Ustavnog suda obavještena još u oktobru o pokretanju procedure za imenovanje jednog sudije, jer u aprilu ove godine jednom članu ističe mandat. Sva tri člana Predsjedništva mogla su da djeluju, prema tome Komšić nikoga nije obmanuo. Predsjedništvo tu učestvuje na nivou konsultacija, od nas se ne traži saglasnost", rekao je Džaferović.

Naglasio je da nema potrebe da ga Komšić obavijesti o pismu predsjednika Evropskog suda, jer je on član Predsjedništva BiH i dobio je to pismo.

"O tome se odavno ne izjašnjavamo jer naša mišljenja su poznata", poručio je Džaferović.

On misli da uopšte nije moguće donositi zakon o Ustavnom sudu BiH.

"Postoje razni režimi po pitanju Ustavnih sudova, i to je takođe sračunato urađeno u Dejtonu, imajući u vidu složenost BiH i potrebe zaštite ustavnog poretka BiH, Ustavni sud je postavljen tako da svoje utemeljenje ima isključivo u Ustavu BiH", izjavio je Džaferović.

Kaže da prijedlog izmjena ovog zakona još nije vidio, ali ako je na tragu ranijih prijedloga, to je, kako kaže, apsolutno neprihvatljivo.

Džaferović je rekao da na današnjoj sjednici nije bilo učinkovitog rada, jer su usvojili samo jednu odluku.

"Nažalost, Predsjedništvo danas nije imalo učinkovit rad, jer od svih tačaka koji su bili na sjednici, Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo samo jednu odluku, a to je odluka da se odbije molba za pomilovanje dva lica. Što se tiče ostalih tačka dnevnog reda, mnoge od njih idu u drugi krug, to su odluke o vanjskoj politici, odluka o imenovanju konzula, agremani za ambasadore, sporazuma nekoliko", rekao je Džaferović novinarima nakon sjednice Predsjedništva BiH.

Kada je u pitanju posjeta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića BiH, Džaferović kaže da je Dodik glasao protiv i najavio pokretanje vitalnog nacionalnog ineresa. Kaže da nisu donijete ni odluke koje se tiču odbrane i Oružanih snaga.

"Možemo vidjeti na djelu jednu opstrukciju, jer kako drugačije nego opstrukcijom nazvati odbijanje usvajanja odluke o ratifikaciji važnih sporazuma koji su prošli sve procedure", rekao je Džaferović.

Dodao je da je to ozbiljna povreda Dejtonskog sporazuma i opstruisanje vlasti.

"Pozivam još jednom da to ne rade jer to će biti na štetu entiteta. BiH je postojala i prije Dejtona, pa će i poslije Dejtona, može nestati samo ono što je nastalo u Dejtonu", rekao je Džaferović.

Što se tiče odluke Narodne skupštine RS da predstavnici Srba u zajedničkim institucijama ne učestvuju u odlučivanju, Džeferović je rekao da je to udar na ustavni poredak BiH.

"Mogu još jedanput da pozovem srpske predstavnike iz RS da dobro paze šta rade, da dobro čuvaju Dejtonski sporazum i sve tačke od prve do posljednje, jer Dejton nije jelovnik, on se mora primjenjivati u cjelosti ili nikako. Ako dođe do nikako, onda štetu sigurno neće trpjeti država BiH", rekao Džaferović.

Na upit o Aneksu 2 i označavanju entitetskih linija, Džaferović kaže da ne zna šta je sporno na međuentitetskim linija u omjeru jedan na prema 50.000.

"Ona je dio mirovnog sporazuma i poznata je. Ne znam zašto se insistira ta linija, može da postoji samo na kartama, to je dirketna odredba mirovnog sporazuma, ta linija ne smije da postoj i na terenu. Znate li da je potpisnik Republika BiH, a država BiH nasljednik pa onda i dva enttieta, tako piše u Aneksu 2. Nema nikakvih fizičkih oznaka na terenu, one su zabranjene. Nama ne trebaju nikakve linije unutar entiteta, zna se gdje su entiteti, gdje kantoni, gdje Distrikt", jasan je Džaferović