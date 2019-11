Džaferović: Neprihvatljivo je da Srbija sudi državljanima BiH

SARAJEVO - Na graničnom prelazu Sremska Rača prije nekoliko dana uhapšen je Osman Osmanović, a član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović smatra da je neprihvatljivo da Republika Srbija sudi državljanima BiH za bilo koje krivično djelo učinjeno na području BiH.

"Neprihvatljivo je da Republika Srbija sudi državljanima BiH za bilo koje krivično djelo, eventualno krivično djelo za koje se neko sumnjiči da je učinjeno na području BiH, dok postoje pravosudne institucije BiH koje su za to nadležne. Za to su nadležne pravosudne institucije BiH. Na našim institucijama je, na Ministarstvu vanjskih poslova, na Ministarstvu pravde i državnim pravosudnim institucijama da se hitno uključe u to i druga pitanja, nije to jedini slučaj, kako bi se ta stvar dovela u sklad s principima međunarodnog prava", poručio je Džaferović.

Osmanović je bivši pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) i uhapšen je nakon što su protiv njega podnesene krivične prijave zbog sumnje u počinjenje ratnog zločina.

Navodno su protiv njega podnesene krivične prijave zbog sumnje da je počinio krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.