Džaferović: Nisam dobio odgovor od Šmita o smjeni Dodika

BLED - Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je danas da od visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje, nije dobio odgovor na njegov zahtjev da pokrene pitanje smjene srpskog člana Milorada Dodika, zbog, kako je naveo, blokade rada kolektivnog šefa države BiH i dodao da ostaje pri tom zahtjevu.

"Nisam dobio odgovor. Ali to je njegova uloga. On mora da spriječi zloupotrebu Dejtonskog sporazuma. Sve one koji kritikuju mene zbog te izjave pozivam da pomognu da institucije Bosne i Hercegovine normalno funkcionišu", rekao je Džaferović.

Lično ga, kaže, najviše interesuje da institucije funkcionišu i da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum bez rezerve.

"To znači da se poštuje i visoki predstavnik, i strane sudije u Ustavnom sudu BiH, međunarodne presude itd. Svako onaj koji blokira rad institucija ne treba da učestvuje u njihovom radu. To je sve što sam kazao i stojim iza toga", rekao je Džaferović za sarajevsku N1 tv. sa Bledskog strateškog frouma.

Džaferović je komentarisao izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da je Dodikova inicijativa kojom je pozvao Vučića, Milanovića i Erdoana da posreduju u novom dogovoru o budućnosti BiH - dobronamjerna.

"Prema onom što čini (Milanović) nema tu dobre namjere, pa čak ni za one koje predstavlja. U našem interesu je da BiH funckioniše i da što prije postane članica NATO saveza i EU. Onaj koji blokira rad institucija BiH ne može biti dobronamjeran. Pozivam ga da što prije prestane", rekao je Džaferović.