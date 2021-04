Džaferović: Podjela BiH vodi region i Evropu u rat

SARAJEVO - Bošnjački i hrvatski član Predsedništva BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, o navodnom slovenačkom non paperu koji predviđa raspad BiH i promjene granica u regionu, poručuju da neće dozvoliti da se atakuje na teritoriju te države, njenu nezavisnost i integritet.

I dok Komšić, koji je pokrenuo cijelu priču objelodajivanjem pitanja koje je članovima Predsjedništva BiH u martu postavio slovenački predsjednik Borut Pahor o mogućem mirnom razlazu, kaže da ta tema nije nova, Džaferović tvrdi da sve to BiH, region i Evropu vodi u rat.

"To je potpuno jasno. Mi nećemo dozvoliti ni po koju cijenu da se atakuje na teritorijalni integritet BiH, na njenu nezavisnost i suverenitet. Toga moraju biti svjesni svi. Oni koji to žele i rade na tome, uvlače i Bosnu i Hercegovinu i region i Evropu u rat. Mislim da to nikome ne odgovara", naveo je Džaferović.

Kazao je da BiH traži od evropskih institucija i NATO da im pomognu.

"Nikada se više ništa u BiH neće moći odlučiti bez nas koji smo pupčanom vrpcom vezani za našu domovinu BiH, koju volimo i cijenimo", rekao je i svim, kako je rekao, retrogradnim snagama u BiH i okruženju, Evropi i svijetu da je "istorija učiteljica života" iz koje konačno treba nešto da nauče.

"Carevine su dolazile, propadale i odlazile, a BiH je ostajala i opstajala. BiH je sačuvala svoju cjelovitost i nezavisnost u vremenu kada su velike sile atakovale na BiH, u najtežem periodu svoje istorije zahvaljujući Armiji RBiH čiju godišnjicu danas obilježavamo", rekao je Džaferović, prenio je sarajevski portal Klix.

Dodao je da BiH neće moći da uradi niko ništa dok je onih koji je vole i poštuju.

Sada bi, naveo je Džaferović, "neki kartografi da odvajaju dijelove BiH u kojima je izvršen genocid i masovni zločini".

"Oni bi da nagrađuju one koji su to uradili. To je anticivilizacijski i varvarski. To ne može proći, toga moraju biti svjesni svi", poručio je i dodao da će institucije BiH odgovoriti onako kako budu u stanju da odgovore.

Rekao je i da ne zna odakle su došli aktuelni non paperi, ali da će učiniti sve da tu stvar raskrinkaju.

"Oni koji stoje iza ovoga, ko god to bio, oni su neprijatelji BiH", rekao je i dodao da smatra da ovo ne radi Evropa, već radikalni i retrogradni krugovi u Evropi.

Komšić je rekao da ideja iz navodnog slovenačkog non papera nije nepoznata, da je BiH nuđena i prije rata.

"Ovo nisu nove stvari, ali ranije nisu imale ovu formu i političko zaleđe", rekao je Komšić i dodao da je "sve to pripremano" i "samo Bog zna šta će sve izaći u narednim danima" u vezi s ovom pričom.