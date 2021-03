Džaferović: Povratak nije završen, niti Aneks sedam sproveden

BANJALUKA - Bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je danas da Aneks sedam Dejtonskog sporazuma neće biti proglašen sprovedenim sve dok postoji ijedan povratnik u BiH i u dijaspori koji želi da se vrati svojoj kući.

Tokom današnje posjete muftijstvu i medžlisu Islamske zajednice u Banjaluci, on je rekao novinarima da je obaveza, posebno zajedničkih institucija BiH, da se učini sve kako bi se život u povratničkim sredinama učinio kvalitetnijim i povratak bio održiv, što znači stvaranje uslova da ljudi mogu raditi i živjeti od svog rada.

Džaferović je pozvao sve "probosanske političke partije" da među njima ne treba da bude nikakve utakmice kada je povratak u pitanju, a za kulturne bošnjačke institucije je rekao da "treba da djeluju na cijelom području BiH".

Prema njegovim riječima, "u Republici Srpskoj postoji diskriminacija povratnika, kao i u onim dijelovima Federacije BiH gdje je HDZ na vlasti", te dodao da će se zalagati da pripadnici srpskog i hrvatskog naroda imaju svoja ustavom i zakonima garantovana prava.

Govoreći o pitanjima nabavke vakcina protiv virusa korona, on je naglasio da će biti učinjeno sve da BiH što prije dođe do potrebnog broja vakcina, a odgovornost snose svi, a ne samo premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

"Nepošteno je samo njemu to svaljivati na pleća. Javnost odlično zna da je u svemu tome najodgovorniji Savjet ministara", dodao je Džaferović.

Federalni ministar raseljenih lica i izbjeglica Edin Ramić, koji je bio sa Džaferovićem u posjeti Islamskoj zajednici u Banjaluci, potpisao je sa muftijom Nusretom Abdibegovićem i predsjednikom medžlisa Islamske zajednice Ismirom Husedžinovićem ugovore o realizaciji projekata vezanih za ovaj medžlis i muftijstvo ukupne vrijednosti 600.000 KM.

On je rekao novinarima da je, između ostalog, riječ o obnovi objekta koji će biti sjedište banjalučkog muftijstva, obnovi imamske kuće, dva projekta dijelova džamija koje još nisu završeni, kao i projekti u Kotor Varošu koji se tiču izgradnje dva putna pravca, jednog vodovoda i podršku djecu u tamošnjem nastavnom centru.

Muftija banjalučki Nusret Abdibegović rekao je da su DŽaferović i Ramić tokom posjete informisani o programima i projektima Islamske zajednice koje ona čini na području ovog muftiluka, dodajući da je zamolio DŽaferovića da FBiH malo više usredsredi pažnju na Bošnjake koji žive u Republici Srpskoj kako bi svima bilo i lakše i ljepše.

On je rekao da su problemi povratnika sličnim onima koje imaju i drugi građani Republike Srpske, a to su to pitanja ekonomske prirode i zapošljavanje kao jedan od gorućih pitanja i egzistencija, te pandemija virusa korona.

Muftija Abdibegović rekao je da je potrebno da se na ovim područjima radi na zbližavanju dva naroda.