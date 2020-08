Džaferović: RS može biti samo administrativna jedinica unutar BiH

SARAJEVO - Pedsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je danas za televiziju N1 da Republika Srpska može biti samo administrativna jedinica unutar ustavopravnog poretka Bosne i Hercegovine ili ne postojati kao entitet uz poruku "da dobro povedu računa o tome".

Govoreći o navodima da će tokom pregovora Srbije i Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama govora biti i o statusu Republike Srpske, naglasio je da se radi o "smišljenom pokušaju".

"Radi se o smišljenom pokušaju da se poveže Bosna i Hercegovina i status bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska s budućim pregovorima Srbije i Kosova koji treba da se dese 2. septembra. I odmah da kažem da je to uzaludan posao i to se nikada neće dogoditi. RS i Kosovo nemaju ništa zajedničiko, jedno što je zajedničko je to što je Miloševićev režim i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu izvršio masovne zločine. Republika Srpska može biti samo administrativna jedinica unutar ustavopravnog poretka Bosne i Hercegovine ili ne postojati kao entitet, neka dobro povedu računa o tome. Svako povezivanje BiH s pregovorima Srbije i Kosova vodi kompletan region u destabilizaciju", rekao je Džaferović.

Dodao je da Srbija treba na djelu dokazati prijateljstvo prema Bosni i Hercegovini. Istakao je da ne postoji nikakva poveznica između BiH s pregovorima Srbije i Kosova.

"To su odvojene stvari. Oni vole da kažu da su garant Dejtonskog mirovnog sporazuma. Srbija je učesnica u ratu u BiH, ona je vršila agresiju i zbog toga je potpisnica. Obaveza koja iz Dejtonskog mirovnog sporazuma za potpisnice Srbiju i Hrvatsku je da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da ne poduzimaju nijednu radnju koja bi to ugrozila. Nemaju nikakva prava, a pogotovo ona prava koja oni u svakodnevnoj praksi imaju da kažu", poručio je on u razgovoru za N1.