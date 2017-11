Džaferović: Situacija u Hagu nije razlog da se sjednica prekine

SARAJEVO - Šefik Džaferović (SDA), zamjenik predsjedavajućeg Predstanvičkog doma Parlamentarne skupštine BiH, kazao je novinarima da je klub HDZ-a BiH nakon pauze odlučio da se neće vraćati na sjednicu, te da mu je i Mladen Bosić (SDS) kazao da ni poslanici iz RS ne žele nastaviti sjednicu, a da će o nastavku sjendice naknadno obavijestiti poslanike.

„Ovo nije razlog da se prekine i odloži sjednica Doma i to sam rekao na sjednici Kolegija. Naša pažnja u ovom trenutku treba biti okrenuta prema žrtvama zločina a ne prema onima kojima se sudi za ratne zločine. Haški tribunal danas je praktično potvrdio prvostepenu presudu kojom su utvrđene sve bitne činjenice da je odgovarajuće prave zaključke i na nama je da poštujemo i ovu kao i druge odluke Haškog turibunal. On je od velike pomoći za međunarodnu pravdu, utvrdio je važne činjenice o onome što se događajo u BiH od 1992. i 1992. godine i umjesto rasprava o odlukama Haškog truinunala, trebamo se okrenuti poštivanju tih odluka i izvlačiti pouke iz njih i graditi međusobne odonose na bazi suočavanja sa istinom i na bazi pravde. Mislim da je jedino tako moguće u BiH i u regionu, to je put za napredak“, rekao je Džaferović.

Denis Bećirović (SDPBiH) kazao je danas da želi poslati dvije poruke, prva poruka je da Haški tribunal nije politički sud, to je sud formiran od strane UN-a. Druga važna poruka da Haški tribunal postoji i na osnovu Općeg okvirnog sporazuma kojeg su potpisale tri države.

„One su se tim sporazumom obavezale da će goniti i kažnjavati ratne zločince i to je jako važno. Da nije Haškog tribunala ni jedan ratni zločinac koji je počinio najstravičnije ratne zločine nakon Drugog svjetskog rata ne bi odgovarao pred sudom. To su važne činjenice, to moramo uvažiti. Danas nije bio ni jednog razloga da sjednica Predstavničkog doma ne nastavi svoj rad. Kvorum je postojao i mislim da je Predstavnički dom trebao da radi. Očigledno je da pojedini pokušavaju i u Parlamentarnoj skupštini BiH da se igraju sa najvišim zakonodavnim organom, ali i njima treba poslati poruku da je to neprihvatljivo, antidejtonski i da to tako ne može funkcionirati“, rekao je Bećirović.

Tvrdi da je u istoriji svih južnoslovenskih naroda, pa i u istoriji BiH, ne možete nači primjer da je postojao nepristrasniji sud od ovog suda u Hagu, on je na bazi desetina hiljada dokumenata i izvođenja stotina svjedoka donio nepristrasne zaključke i da svi treba da prihvate ono za što su se obavezali općim okvirnim sporazumom za mir.

Damir Bećirović (DF) isitče da nije bilo razloga da se sjednica prekine jer su važna pitanja bila na dnevnom redu.

Što se tiće presude, Bećirović kaže da je očekivao da prvostepena bude potvrđena i ovo samo dokazuje da ne postoji taj zakon i presuda koja može vratiti ubijene.

„Ne možemo selektivno birati presude koje nam odgovoaraju i koje ne. Znate svi kakav je bila situacija kod presude generalu Anti Gotovini i sada ovakva reakacija. Mi smo tu da ne komentiramo presude nego vidimo kako izaći iz toga i osgrati normalan život u u BiH sve ostalo nije važno“, rekao je Bećirović.