Džaferović: Zadržan premijer od čijeg rada zavisi život u FBiH

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH i potpredsjednik SDA Šefik Dažferović komentirao je danas u Sarajevu hapšenje premijera FBiH i stranačkog kolege Fadila Novalića.

On je istakao kako se radi o ozbiljnoj situaciji, jer je riječ o privođenju i zadržavanju premijera FBiH "od čijeg rada zavisi dobar dio života" u ovom entitetu.

“Vlada je morala otkazati sjednicu, a što se tiče svih ljudi u zemlji. U ovom trenutku nedostaju činjenice, javnost nema činjenice u čemu je, kako, sa kim, zašto, učestvovao premijer... To je nedopustivo. To se javnosti mora odmah saopćiti ili ovdje ako postoje konrektne činjenice je u pitanju teški kriminal ili ako ne postoje ove činjenice ili je u pitanju instrumenilzacija tužilačko policijskih agencija u političke svrhe...Tužilaštvo i SIPA moraju odmah da izađu s konkretnim činjenicama i podacima”, rekao je Džaferović.

Džaferović je istakao i kako je Novalić "strpljivo i predano radio za vrijeme brobe protiv pandemije na zaštiti ekonomije ali i života ljudi.”

“Radio je sve što je mogao, duboko sam uvjeren da ga nema u kriminalnim radnjama. To je moje mišljenje neka me demantiraju. Ovoj činjenici nije se dovoljno vodilo računa kada su se poduzimale aktivnosti kada je u pitanju Novalić. Ukoliko Tužilaštvo BiH te državne institucije žele da budu kredibilne moraju jednako da se odnose prema svakom predmetu. Šta je sa aferom "Diploma", šta je sa aferom vrbovanja građana BiH, šta je sa praktično oslobađanje ratnog zločinca zbog silovanja maloljetne djevojičice. Da li je iko iz BiH odgovarao za to. Šta je sa javnim nabavkama u cijeloj BiH? Tužilastvo i SIPA ako žele da bude kredibilni moraju da odgovore na ovo pitanje”, poručio je Džaferović.

(Avaz)