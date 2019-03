Džaferović najavio da će pokrenuti temu vrbovanja selefija

BAKU - Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović najavio je danas da će u Predsjedništvu pokrenuti temu da su hrvatske obavještajne službe pokušavale vrbovati tzv. selefije kako bi pokušali diskreditovati državu BiH i zahtijevati da se od ministra bezbjednosti BiH dobije informacija o tome šta se zapravo desilo.

"Ako se potvrde navodi iz medija, onda je to vrlo teška stvar i zahtijevaće reakciju BiH", izjavio je Džaferović bh. novinarima u Bakuu, gdje učestvuje u radu Sedmog globalnog Baku foruma.

Kako javlja izvještač Fene iz glavnog grada Azerbejdžana, on je pojasnio da će tražiti odluku Predsjedništva da Ministarstvo bezbjednosti BiH dostavi informaciju, jer je to institucionalni način.

Inače, kaže Džaferović, i ranije izjave koje su dolazile na tu temu, a koje uveličavaju pitanje radikalizacije u BiH i u kojima se izmišljaju razne brojke, ne doprinose odnosima dvajju zemalja.

"BiH i Hrvatska imaju potrebu da imaju jako dobre odnose. To su dvije države koje su međusobno upućene jedna na drugu. I interes Republike Hrvatske je isti kao BiH: da naši odnosi budu zasnovani na principima međusobnog uvažavanja, poštivanja i reciprociteta. Republika Hrvatska i njeni zvaničnici ne bi trebalo da rade sve to ukoliko hoće da shvate koliko su važni dobri odnosi između dvije države. I druge stvari, kao pitanje imovine građana BiH, unilateralna izgradnja Pelješkog mosta, zagrađivanje BiH, odbijanje da se zaključi ugovor o državnoj granici, sve su to pitanja o kojima govorimo", rekao je.

Susjedi BiH, Republika Hrvatska, ako hoće da imaju dobre odnose, smatra član Predsjedništva BiH, moraju se odnositi prema BiH sa poštovanjem, uvažavanjem, jednako onako kako se i BiH odosi prema Republici Hrvatskoj.

"To je u interesu i BiH i Hrvatske, a mi ćemo zaštititi interese države BiH", zaključio je Džaferović.