Džaferović opet o 9. januaru kao udaru na BiH

SARAJEVO - Bošnjački član Predsedništva BiH, Šefik Džaferović, izjavio je danas da će 9. januar, kada se obilježava Dan Republike Srpske, uvijek pamtiti kao dan kada je, kako je rekao, "počelo sve zlo u BiH".

Džaferović je to rekao na konferenciji, koja je u Sarajevu održana na temu navodnih posljedica Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda BiH 1992.

Dodao je da je nepoštovanje odluke Ustavnog suda BiH protivustavno i krivično djelo na koje treba da reaguju institucije BiH da bi procesuirali one koji ne poštuju odluke.

"To je datum kada je započelo sve zlo u Bosni i Hercegovini. Taj čin je bio udar na ustavni poredak BiH. U političkom i svakom drugom smislu to je dan kada je započeo genocid i masovni zločini te masovna kršenja ljudskih prava na prostoru BiH. To je potvrđeno i odlukama Haškog tribunala i Ustavnog usuda BiH, kao i presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu", naveo je Džaferović, prenio je sarajevski portal Klix.ba.

On je pozvao na poštovanje Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma, a to, prema njegovim riječima, znači poštivanje odluka Ustavnog suda BiH i međunarodnih sudova.

"Mi nikada nećemo zaboraviti šta je započelo 9. januara i uvijek ćemo se sjećati tog datuma kao datuma kada je započelo sve zlo u BiH", rekao je Džaferović.

Govoreći o donošenju zakona o negiranju genocida, Džaferović je rekao da unutar državnih institucija, prije svega Parlamentarne skupštine BiH, još ne postoji spremnost za to, jer se politički predstavnici u Reublici Srpskoj protive donošenju tog zakona.