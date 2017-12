Džaferović pojasnio zašto niko iz SDA nije bio na Čovićevom prijemu

SARAJEVO - Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH, organizovao je prije tri dana u zgradi Parlamentarne skupštine BiH tradicionalni Božićni prijem kojem je prisustvovao veliki broj zvanica. Iz SDA, koalicionog partnera HDZ-a, za razliku od prethodnih godina nije se pojavio niko na prijemu.

Odgovor na ovo pitanje dao je Šefik Džaferović, jedan od potpredsjednika SDA.

"Mislim da odgovor leži u odnosu gospodina Čovića prema 25. novembru i u njegovom odnosu prema Bajramima. To ćete najbolje saznati od njega. Bilo je pogrešno od gospodina Čovića da 25. novembar ne obilježava na taj dan nego da se traži da to bude nekoliko dana poslije. Na taj način mi bi umanjili značaj 25. novembra kao Dana državnosti i to je nešto što je neprihvatljivo, i odlučili smo se da se 25. novembar obilježi kada treba da se obilježi. Gospodin Čović se nije odazivao koliko ja znam na Bajramske prijeme kod Reisa i mi smo odlučili da se ovaj put ponašamo tako. Ovo nije naš odnos prema Božiću i ja upućujem iskrene čestitke svim katolicima za ovaj praznik. Ovo je odnos prema gospodinu Čoviću i prema njegovom ponašanju. Neka on promijeni svoj odnos, a što se nas tiče tu nema nikakvih drugih problema", kazao je kazao je za TV1 potpredsjednik SDA Šefik Džaferović.