Džaferović poručio Hrvatskoj: Dobro pazite šta govorite i radite

SARAJEVO - Šefik Džaferović je novi član Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda, prema do sada prebrojanim glasovima.

Danas je za N1 govorio o svojim planovima na novoj poziciji i radu koji je pred njim.

"Što se tiče rezultata, možemo sigurno reći da sam izabran za člana Predsjedništva BiH", kazao je Džaferović.

Na pitanje šta očekivati, Džaferović je rekao:

"Stabilnost, jačanje ekonomije, integraciju kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom planu. Reintegracija BiH i integracija u EU i NATO savez. Jedini mogući izlaz i rješenje je rad u interesu države i naroda koji žive ovdje. Remetilačke retorike i negativne klime je dovoljno koja otežava rad i na nama je posebna odgovornost kada je u pitanju politička stabilnost.

Kazao je da destrukcija BiH nije moguća i da niko neće naštetiti BiH.

"Vidjeli smo kako su prošle sile koje su pokušale da destruiraju BiH. Destrukcija BiH nije moguća, to moraju znati svi. Niko nikada neće naštetiti BiH, dok sam ja član Predsjedništva ću se tome suprostaviti. Jedino rješenje je da se okrenemo normalnom konstruktivnom radu. Mislim na sve, pa i na gospodina Dodika koji je do sada imao običaj da daje izjave koje su išle u smjeru u kojem govorim. Zastava RS je protivna pravilniku o radu Predsjedništva, na službenim sastancima, službenim prostorijama može biti samo zastava BiH i grb BiH".

"Članovi iz reda srpskog naroda su imali zastavu u svojim kabinetima i ta praksa će se nastaviti u kabinetima. U zgradi i tamo gdje su službeni sastanci može biti samo zastava i grb BiH", dodao je Džaferović.

Džaferović je kazao da izbor Komšića nije sporan, te da je u skladu sa Ustavom i Izbornim zakonom.

"Pozivam sve one koji komentarišu unutrašnje stanje u BiH da dobro pripaze šta govore i šta rade. Izbor Komšića nije sporan, on je ustavan i u skladu s Izbornim zakonom. Čović je trebao da promišlja o tome prije četiri godine jer je znao da ga biraju građani FBiH. Zagreb ne treba da se miješa u unutrašnje stvari, mi ćemo to riješiti. Mi smo već pokrenuli aktivnosti kako bi BiH dobila svoja prava pred međunarodnim institucijama. Hrvatskoj bi bilo dobro da gradi dobre odnose sa BiH i prizna BiH ono što joj pripada. Mi nismo nikada tražili nešto što nam ne pripada", dodao je.

Odnos sa Dodikom

"On treba da poštuje službene stavove BiH, a službeni stav je da BiH poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. Ja sam priželjkivao da budem izabran i da moja stranka bude najsnažnija, i hvala Bogu to se tako desilo. Svi skupa treba da iščitamo poruke koje smo dobili od naroda i svoje aktivnosti usmjerimo na to. Ljudi hoće mir, hoće napredak", smatra Džaferović i dodaje:

"Sve smo imali da ispunimo obećanja i država krene naprijed. Priliku za popravni su dobili oni koji su nas destruirali i ometali da krenemo naprijed. Oni su kočili, a ne SDA".

Razlika u glasovima između njega i Bećirovića se smanjila na nekih 15.000 glasova.

"Neka broje koliko god hoće, koliko puta hoće. Ovo su brojke koje govore o Predsjedništvu BiH i što se mene tiče neka broje koliko god puta hoće".

Izborni proces i poboljšanje

"BiH treba ustavnu reformu, ali tu postoji red poteza. Prvo trebamo implementirati odluke Suda za ljudska prava i kako bude išao evropski put tako oblikovati ustavni sistem prema potrebama BiH kao buduće članice EU. Ja sam glasao za to u Parlamentu. Bio sam za postavljanje kamera, uvođenje skenera. Za sve je to bila SDA", smatra Džaferović.

S kim se može formirati vlast?

"Niko nije isključen. Mislim da trebamo praviti stabilnu koaliciju koja će obuhvatiti stabilne političke stranke koje mogu obuhvatiti od države do kantona. Svi znamo koje su to stranke", kazao je Džaferović.